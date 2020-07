Los Chávez, entre pobreza y olvido

Compartir esta publicación













La familia Chávez llegó procedente de San Luis Potosí en busca de una familiar; al no encontrarla, quedaron varados en Nuevo Laredo sin un techo y con su hijo Alejandro, de 4 años, que padece de epilepsia.

La plaza Simón Bolívar es por ahora su hogar, y al no tener recursos buscaron ayuda en el Municipio para solicitar medicamento para su pequeño de 4 años, el cual se les negó bajo el argumento de que no atienden a foráneos, según refirió la familia Chávez.

SIN APOYO

“Fui a Presidencia, me mandaron a regidores y ahí me dijeron que no hay fondos para ayudar a gente foránea, que fuera a Bienestar Social, pero ni me dejaron entrar”, expresó César Alejandro Chávez, padre de Alejandro.

Aunque intentó buscar apoyo en el Sistema DIF, no lo dejaron entrar, por lo que cada vez es más difícil su situación.

Chávez se gana la vida lavando carros en los alrededores del edificio de la presidencia y con los recursos que llega a obtener, le da de comer a su familia, por lo que no ha podido reunir para comprar el tratamiento a su hijo.

Una vez que cae la noche, César Alejandro, con su esposa y sus dos hijos, acuden a Héroes de Nacataz y Maclovio Herrera, que es el estacionamiento de una farmacia, donde piden apoyo a la comunidad en lo que localizan a la hermana de su esposa.

POR UNA VIDA MEJOR

“Nos venimos de nuestra tierra con la intención de una vida mejor para nuestra familia, traíamos el domicilio de su hermana, pero ahí ya no vive y ahora andamos de un lado a otro”, contó.

Por las noches, la familia Chávez camina hasta llegar a la plaza Simón Bolívar, lugar que en las últimas semanas se ha convertido en su hogar, en donde las horas pasan lentas, debido al intenso calor que se registra en la ciudad y lo que más le preocupa son sus hijos, sobre todo el más pequeño, pues sufre de ataques epilépticos.

César Alejandro no cuenta con un teléfono, por lo que le ha sido muy complicado localizar a su familia, sólo espera encontrar a su cuñada y darles una mejor vida sus hijos.