Los envían a su casa y mueren

En los últimos dos meses, al menos nueve personas diagnosticadas con Covid-19 que fueron enviados a casa a seguir un tratamiento, fallecieron en sus domicilios particulares al complicarse su condición.

Otros neolaredenses ante el temor de contagiarse, prefieren quedarse en casa con remedios caseros, con recomendaciones que les dan personas que ya se recuperaron de coronavirus, que pisar un hospital por miedo a una complicación mayor.

“Aquí nos siguen llegando complicados, algunos ya muertos, porque tienen miedo de contagiarse y se quedan en casa, no buscan consultarse, y cuando vienen al Hospital Covid es porque ya están complicados y sin poder respirar, y es cuando fallecen”, expresó Jesús González Cepeda, director médico del Hospital General Solidaridad.

Otro de los ciudadanos, Miguel García, dijo que “Muchos no acuden a atenderse a los hospitales por temor, entonces, quedan fuera de las estadísticas; no bajemos la guardia, sigamos obedeciendo las indicaciones de las autoridades de Salud. Es tiempo de resguardo, protección y supervivencia”.

Adrián Leyva comentó que considera esto “ha bajado porque la Secretaría de Salud no aplica las pruebas como debe de ser, la gente va y busca este servicio al sector particular y no son tomados en cuenta como estadísticas”.