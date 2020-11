Los estrenos con los que Netflix cerrará el año

Compartir esta publicación













Netflix reveló los títulos de las series, películas, documentales, contenido para niños y anime, que estarán de estreno en su plataforma a partir de diciembre para toda Latinoamérica.

Entre ellos sobresalen las películas de Mank, Mad Max: Furia en el Camino, La Madre del Blues y La Liga de la Justicia, así como series como El Mundo Oculto de Sabrina: Parte 4, Selena: La Serie y Big Mouth: Temporada 4.

A continuación, te presentamos el calendario detallado de los estrenos que podrás disfrutar en la plataforma de streaming:

Series

Las Peliculas Navideñas Que Nos Formaron – 1 de diciembre

Selena La Serie: Temporada 1 – 4 de diciembre

Big Mouth: Temporada 4 – 4 de diciembre

Sr. Iglesias: Temporada 3 – 8 de diciembre

El Desorden Que Dejas – 11 de diciembre

Tiny Pretty Things – 14 de diciembre

Song Exploder: Volumen 2 – 15 de diciembre

Bridgerton – 25 de diciembre

DC’s Legends of Tomorrow: Temporada 5 – 29 de diciembre

¡Manos a las Sobras! – 30 de diciembre

El mundo oculto de Sabrina: Temporada 4 – 31 de diciembre

Vikingos: Temporada 6 – Parte 2 – 31 de diciembre

Películas

Punto de Quiebre – 1 de diciembre

300: El Nacimiento de un Imperio – 1 de diciembre

Mad Max: Furia en el Camino – 1 de diciembre

Divergente – 1 de diciembre

Insurgente – 1 de diciembre

Leal – 1 de diciembre

El Deseo de Navidad de Angela – 1 de diciembre

La Maldición de la Casa Winchester – 2 de diciembre

La Nochebuena es mi Condena – 3 de diciembre

Mank – 4 de diciembre

La Rosa de Bombay – 4 de diciembre

Rascacielos: Rescate en las Alturas – 9 de diciembre

La increíble historia de la Isla de las Rosas – 9 de diciembre

El Baile – 11 de diciembre

Canvas – 11 de diciembre

Una Navidad en California – 14 de diciembre

Liga de la Justicia – 15 de diciembre

Cambio de Papeles – 16 de diciembre

La Madre del Blues – 18 de diciembre

Cielo de Medianoche – 23 de diciembre

El Testamento de la Abuela – 25 de diciembre

Policías y Ladrones – 28 de diciembre

Wimbledon: Amor en Juego – 31 de diciembre

Documentales y especiales

Natalie Palamides: Nate – A One Man Show – 1 de diciembre

Ases del Bisturí – 9 de diciembre

Giving Voice: Competencia de monólogos en Broadway – 11 de diciembre

Anitta: De Honório para el Mundo – 16 de diciembre

El Destripador de Yorkshire – 16 de diciembre

Best of Stand-Up 2020 – 30 de diciembre