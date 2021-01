Estos fueron los mejores memes del 2020

Aunque el 2020 fue un año muy complicado, tanto económica como emocionalmente, los memes no faltaron en redes sociales.

Los internautas no perdieron el sentido del humor a la hora de crear divertidas imágenes y publicar curiosos retos virales.

TE PUEDE INTERESAR: Rosca de Reyes con Baby Yoda desata ‘guerra de memes’ en redes sociales

Aquí te dejamos en los memes y retos que más nos hicieron reír en 2020:

— The Office No Context (@office_nocontxt) May 20, 2020

Say goodbye to 2020 with our favourite dancers!

La niña de rayas: La pandemia, crisis económica, subir de peso, deudas, no tengo trabajo, etc. 😢 pic.twitter.com/NXIMkVg3aV

a) Wey ya b) Ah Caray Soy Yo c) Leonardo Di Caprio d) Will Smith e) Otro (mencionelo) pic.twitter.com/XpML90jOOW

Yesterday I quit coffee

There are so many caffeine based memes that I shall no longer appreciate

And I think Baby Yoda is having soup pic.twitter.com/hDD6PBwo0T

— Vishal Chandra 👻 (@vishalchandra) January 4, 2021