Los panes de muerto más raros ¿Te animarías a probarlos?

Nadie duda de la hermosa tradición que es comer pan de muerto: es delicioso, honra una de nuestras fiestas más padres, está lleno de simbolismos y cada año lo hacemos. Pero de vez en cuando está padre darle un giro a las cosas y meterle tantita mano a nuestras tradiciones, aunque eso signifique hacer panes de muerto medio raros…

Sushi

Este rollo de pan de muerto está relleno de arroz, ate (que le da un gran sabor) y queso panela. Además, está bañado con crema pastelera y tiene toques de canela y naranja; muy propio del Día de Muertos.

Pastor

¿Quién no ama los tacos al pastor? Y, ¿quién no ama el pan de muerto? En la teoría, este es el platillo más deliciosamente mexicano del mundo… en la práctica, no tanto.

Chilaquiles

¿El desayuno perfecto? Podría ser. El problema con este es que la mezcla que se termina haciendo entre la salsa, el queso, la crema y lo dulce del pan de muerto es fuerte y demasiado contrastante.

TAMAL

La más deliciosa (pero también la más gorda) de todas. La mezcla de la masa del tamal, la salsa y la dulzura del pan es casi perfecta. Hasta parece que el platillo originalmente así era, te lo súper juramos.

Pan de muerto arcoíris

Que su apariencia no te engañe: estos panes están hechos con la receta tradicional y con mantequilla de vacas de libre pastoreo. Pero acá en Rainbow Bagels los tenían que hacer con pan arcoíris, la firma del lugar. A lo que sí le dieron un giro es a los rellenos: se armaron un cremoso de calabaza en tacha con queso mascarpone, sal de Colima y pepitas horneadas. Pídelo a @rainbowbagels de lunes o jueves para recibir tu pedido durante el fin de semana.

Pan de muerto hecho con cerveza

En Drunkendog hay de dos: o pan tradicional —hecho en casa con cerveza de trigo y relleno de un cremoso de nata, chocolate blanco y compota de guayaba— o el “en paz descanse” —hecho con cerveza stout y relleno de nata, chocolate amargo y compota de mandarina—. Sí, leíste bien, la masa del pan está hecha con chela. Ve por los tuyos y marídalos con tu cerveza de preferencia.

Réquiem púrpura

Este no es un pan de muerto, es una cerveza hecha con pan de muerto, que además hace homenaje a la ya difunta cervecería La Chingonería, que se nos adelantó el año pasado: la receta de esta chela es la que se hacía en La Chingonería, pero ahora la produce Falling Piano. Está hecha con pan de muerto de tres panaderías de barrio de la Roma y con centeno. Entonces, el estilo se llama así: ale con centeno y pan de muerto. Puedes echarte la tuya ahí o comprarla en lata para disfrutarla en casa, hay de lata y barril.

Pan de muerto negro

Hace algunos días se viralizó este pan de muerto negro hecho por Xolo Café, en el Estado de México. Este pan está relleno de camote morado y los creadores del mismo decidieron que la mejor opción para darle este color era un colorante natural que no hiciera daño a los consumidores, por eso eligieron el totomoxtle, es decir las hojas secas y corrugadas del maíz.

Hamburguesa de pan de muerto

Bacon Bar es como ir al cielo, porque todos los platillos tienen tocino; así que sí, es muy cercano a estar en la gloria. Pero para que exista cielo tiene que haber infierno, y es precisamente su opción de hamburguesa con pan de muerto la que debería arder en fuego.

En realidad, no es tan mala, pero la simple idea de azúcar sobre tu hamburguesa puede perturbar a algunas personas. De hecho, es perfecta para aquellos que disfrutan de los sabores dulce-salados. Esta extraña combinación sólo podría existir en CDMX.

