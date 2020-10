¿Los Simpson predijeron que Trump tendría Covid-19? esta es la verdad

En redes sociales se desataron todo tipo de reacciones, luego de que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, diera positivo a Covid-19. ¿Lo predijeron los Simpson?

El anuncio lo dio el mismo mandatario a través de su cuenta oficial de Twitter, además, anunción que su esposa Melania, también ha dado positivo al coronavirus, el cual ha causado la muerte de alrededor de un millón de personas en el mundo.

TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: ¿‘Los Simpsons’ predijeron el juego de ‘Among Us’?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la madrugada de este viernes que él y la primera dama, Melania Trump, dieron positivo por coronavirus.

“Esta noche, la primera dama y yo hemos dado positivo por COVID-19. Empezaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Juntos lo superaremos!”, dijo Trump en Twitter.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020