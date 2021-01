Los Simpson predicen vicepresidencia de Kamala Harris; aquí las pruebas

Compartir esta publicación













Como ya es costumbre, Los Simpson se han abanderado como los reyes de las predicciones, así que durante la investidura del nuevo presidente de Estados Unidos no podían faltar.

¿Qué fue lo que adelantaron? Usuarios de las redes sociales señalaron que Los Simpson predijeron que Kamala Harris se convertiría en la vicepresidenta.

¿Por qué lo dicen? ¿De dónde sacan esta nueva teoría? Te contamos lo que sabemos.

Resulta que tras celebrarse la investidura del presidente Joe Biden y de que políticos y famosos se reunieran para llevarla a cabo, las redes sociales ardían entre el más mínimo detalle.

Kamala Harris & Lisa Simpson

Entre estos se encontró –en repetidas ocasiones– el supuesto de que Los Simpson predijeron el título de vicepresidenta de Kamala Harris.

Resulta que para ejemplificar su postura, mostraron una imagen en la que Lisa aparece como la primera presidenta de Estados Unidos.

El episodio de se transmitió en el año 2000 y se titula ‘Bart To The Future’. Y aunque en el capítulo de la serie de televisión hablaban de una presidenta y no de una vicepresidenta, los internautas relacionaron el cargo de Kamala Harris por su vestuario, el cual era prácticamente igual al que portaba Lisa: atuendo parecido, collar y aretes de perlas.

¿Los Simpson se adelantaron a este momento? Al ver el parecido que había entre Kamala y Lisa las redes se inundaron con imágenes comparativas de la supuesta predicción: “Lo volvieron hacer con Kamala Harris”; “@KamalaHarris ¡ Oye, felicidades! Por cierto, ¿pensaste en Lisa Simpson hoy? ¿O es solo una coincidencia?”; “Kamala Harris & Lisa Misma vibra”; “Son igualitas”; “Otra predicción”, se lee entre los comentarios.

¿Los Simpson predijeron el cargo de vicepresidenta de Kamala Harris? ¿Sólo es una coincidencia? ¿Qué opinas?