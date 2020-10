Lucero comparte su momento más vergonzoso

Compartir esta publicación













Tras 40 años de trayectoria Lucero, compartió con sus seguidores uno de los momentos más vergonzosos que llegó a vivir en el escenario. Aseguró que fue una gran pena, ya que en la anécdota se involucran a dos grupos musicales.

Durante su sección ‘Mucho que contar’ con la que celebra 40 años de trayectoria, Lucero se atrevió a revelar cuál ha sido el peor oso que ha pasado junto a famosas agrupaciones de la década de los 70.

“Hace 30 años tuve la invitación de mis amigos Los Yonics para ir a un baile en Acapulco donde celebrarían sus 15 años de carrera artística. Yo feliz fui para ser su madrina y darles un reconocimiento. Cabe decir que yo por esa época había grabado mi primer disco de mariachi con canciones de Los Bukis, que en ese entonces era la competencia de Los Yonics“.

El problema vino después “yo tenía muy en cabeza el nombre de Los Bukis, y subí al escenario, di las buenas tardes y dije ‘vengo a felicitar ¡a mis amigos Los Bukis!’ Sí, así como lo oyen, y lo peor es que no me di cuenta de mi error“.

Siguió “hay fotografías del momento donde todos los Yonics se me quedaban viendo con cara de ‘qué le está pasando, ¿es broma?’. Yo vi a la gente rara, pero todo fue tan rápido que no me di cuenta. Bajé del escenario y mi mamá y mi gente me dicen ‘por qué dijiste Los Bukis‘”.

Al darse cuenta de la equivocación Lucero se preocupó mucho “yo no sabía dónde meterme, en qué hoyo esconder mi cabeza, además de qué vergüenza con Los Yonics de que debieron pensar que lo pude haber hecho a propósito o por molestar o que se me había ido un tornillo. Obviamente me disculpé muchísimo con ellos al día siguiente, me dijeron que no me preocupara pero yo creo que dijeron que en su vida me volvían a invitar”.