Lucha contra Covid doctora del Seguro

Mientras que la doctora Cecilia Jiménez adscrita a la Unidad de Medicina Familiar no. 76 del Seguro Social lucha por salvar su vida en el área de Cuidados Intensivos de un hospital de Monterrey, Nuevo León, a donde fue trasladada este sábado, decenas de neolaredenses disfrutaban fiestas y reuniones, en muchos de los casos sin cubrebocas y sin respetar la sana distancia.

Durante esta lucha contra el Covid-19 se han contagiado cerca de 100 elementos.

Y si bien Cecilia Jiménez lucha por salvar su vida, 16 trabajadores de la salud entre médicos y enfermeras han perdido la vida durante la lucha contra esta pandemia , entre estos, tres médicos generales, tres enfermeros, dos anestesiólogos , un gastroenterólogo, un oncólogo y un archivista, entre otros.

Entre las muertes más recientes está el pediatra Rolando Ruiz de la Garza, que perdió la lucha contra esta enfermedad, dejando tres hijos pequeños, al infectarse mientras estuvo frente de esta pandemia atendiendo a sus pequeños pacientes, así como Julio César Morales, epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 5, quien luego de dos meses de luchar contra el padecimiento, pasó a mejor vida.

A través de las redes sociales el gremio médico, pacientes y comunidad en general se suman a las oraciones para que la doctora Jiménez logre recuperarse, pero a la vez exigen a las autoridades sanitarias hacer que se cumplan las medidas para evitar que más personas se sigan contagiando.

Eunice Flores a través de su perfil dijo: “Sin duda excelente ser humano, además de su profesión, amiga y compañera en este lindo proyecto de Unidos Hacemos Más, cuando me conoció no dudó en apoyarme, y aún yo, de ser una simple persona y ella de tener el cargo que tenía y de ser quien era, me dijo estoy para servirte. Por eso me invade mucho la tristeza saber que se encuentra malita y luchando por su vida. No se me raje que nos falta mucho por seguir, me presentó a sus amistades y les platico de mi, para que nos apoyaran y ha visto por mí, como si fuese su familia; así es ella, tan linda y gentil. Por favor a todos quienes la conocen y tienen el placer de estar a su lado, ayúdenos a orar por ella; en mi iglesia hicimos velada toda la madrugada porque la aprecian, tenemos proyectos juntas y estamos esperando se recupere “.

La relajación de las medidas sanitarias se reflejó la semana pasada en los hospitales del IMSS y el Hospital General Solidaridad, en este último con un incremento del 6% por problemas respiratorios con todos los síntomas de esta patología.

Ante esta situación el hospital no podrá abrir la consulta externa al 100%, como se había planeado, pues en los últimos días se ha tenido un repunte en ingresos al nosocomio y en las consultas.

Autoridades de Salud piden no bajar la guardia, ya que se ha tenido un ligero incremento en los ingresos a los hospitales y por consulta por males respiratorios con sospecha a coronavirus.

Lamentó que la gente siga acudiendo a consulta por problemas respiratorios, por lo que se les tiene que hacer examen para confirmar o descartar que sea coronavirus o influenza, ya que se confunde mucho con esta última. Hasta ahora no ha habido ni un solo caso de influenza, pero sí de gripe y resfriados comunes.

“Se nos está volviendo a llenar el hospital en el área de consulta, todos por problemas respiratorios, teníamos planeado abrir al hospital para las consultas externas, por lo que seguiremos igual, citas a 15 días, ya que no queremos tener lleno el hospital por esta situación”, expresó,

Finalmente, recomendó a los neolaredenses a quedarse en casa, a no salir a la calle sin el uso del cubrebocas, el lavado constante de manos y el uso del gel antibacterial.