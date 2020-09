Fallece Road Warrior Animal luchador leyenda de la WWE

El luchador de la WWE Joe Laurinaitis, más conocido como Road Warrior Animal, ha muerto este miércoles por causas aún desconocidas. La noticia fue publicada en su cuenta de Twitter y recibió miles de comentarios y condolencias.

“Confirmamos el fallecimiento de Joseph Laurinaitis, también conocido como Road Warrior Animal, a la edad de 60 años. La familia planea publicar una declaración más tarde hoy. Les pedimos a todos que lo tengan en sus pensamientos y oraciones”, dice la publicación.

TE PUEDE INTERESAR: “El Canelo” Álvarez ansía un combate épico en este 2020

La estrella de lucha libre profesional, campeón del mundo en parejas, integró uno de los dúos más reconocidos de la historia de este deporte, The Legion of Doom, primero con Hawk y luego con Heinderich. En 2011 entró en el salón de la fama de la WWE (World Wrestling Entertainment), pero también desarrolló una brillante carrera fuera de esta empresa. Fue campeón en distintas categorías de la Alianza Nacional de Lucha (NWA por sus siglas en inglés) y también de la Asociación Americana de Lucha (AWA).

At this time, we would like to confirm the passing of Joseph Laurinaitis aka Road Warrior Animal at the age of 60. The family is planning to release a statement later today. At this time we ask for you to keep everyone in your thoughts and prayers. #OhWhatARush

— RoadWarriorAnimal (@RWAnimal) September 23, 2020