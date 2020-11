Luchadora de MMA sufre espantosa fractura durante su combate (VIDEO)

Luchadora sufre una espantosa fractura de brazo durante el evento Standout Fighting Tournament 22

La luchadora brasileña Sidy Rocha sufrió una espantosa fractura en el antebrazo izquierdo, tras quedar atrapada en una sumisión de brazo cuando intentaba acabar con su compatriota Karine Silva.

Tras el incidente, que ocurrió durante un evento del Standout Fighting Tournament 22 (SFT 22), celebrado el pasado sábado en Sao Paulo, Rocha intentó seguir luchando antes de que el árbitro interviniera y pidiera atención médica.

Advertencia: las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad

WARNING GRAPHIC

Don't say I didn't warn you.

Sidy Rocha broken arm at SFT 22 just now in Brazil pic.twitter.com/fUzkDE9lA9

— caposa (@Grabaka_Hitman) November 1, 2020