Luchan por conseguir un tanque de oxígeno

En el marco de la contingencia del Covid-19 y la alta demanda de oxígeno para uso médico, se presenta un desabasto de tanques para este elemento y un considerable incremento en el precio para rellenar los contenedores.

La familia Hernández requería con urgencia un tanque para su hijo, ante esto, buscaron en todos los negocios de la región encontrando la misma respuesta, los tanques están agotados; después de continuar la búsqueda encontraron uno en San Antonio, Texas por el que tuvieron que pagar mil 300 dólares, pero al intentar cruzarlo a Nuevo Laredo por el puente internacional Dos se enfrentaron a otro obstáculo, la burocracia e indolencia de los empleados de la Aduana.

“Nos dijeron que nos iban a cobrar 13 mil pesos por cruzar el tanque de oxígeno -máquina de oxígeno- y que si nos tardábamos más de una hora, nos cobrarían más; apenas y logramos juntar el dinero, tuvimos que pagarlos porque es una emergencia”, explicó Gina Hernández, quien cuenta con los documentos que comprueban este exorbitante cobro en tiempos de emergencia.

Comentó que los costos por rellenar los tanques son muy altos, pues la alta demanda ha generado una escasez, pero no desabasto aún al ser vital para los pacientes de coronavirus cuya condición es delicada; esto ha quedado de manifiesto en redes sociales con publicaciones de personas que buscan estos preciados bienes.

“Sólo vemos en los muros la desesperación y súplicas de la familia porque les presten o renten uno, como ya lo hicimos nosotros”, agregó.

Hernández hizo un llamado a las autoridades y a la comunidad, para que primeramente vigilen los costos y no permitan que lucren con la desesperación de las familias; a la comunidad, ser más sensible y solidaria; a los oficiales de Aduana del Puente Dos no ser abusivos, pues de no haber conseguido los 13 mil pesos en menos de una hora les iban a cobrar lo doble, y pese a que la persona que los traía pidió regresar a Laredo siendo ciudadano americano, no se lo permitieron.