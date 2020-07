Acusa EU a Cárdenas Palomino y a Ramón Pequeño, dos hombres de García Luna, de nexos con narcos

Una corte federal de Estados Unidos acusó a Luis Cárdenas Palomino y a Ramón Pequeño García de trabajar para el narcotráfico.

Ginger Thompson, excorresponsal del New York Times en México, fue la periodista que informó del arresto en Texas de Genaro García Luna el pasado 10 de diciembre a través de un hilo en Twitter. Este jueves, volvió a revelar que presuntos nexos entre funcionarios de la extinta Policía Federal y el narcotráfico.

De acuerdo con la hoy reportera del medio estadounidense ProPublica, una corte federal de Estados Unidos acusó a Luis Cárdenas Palomino y a Ramón Pequeño García de trabajar para el narcotráfico, como lo hizo el secretario de Seguridad de Felipe Calderón con el Cártel de Sinaloa, motivo por el que está en una cárcel en Nueva York en espera de que inicie su proceso.

TE PUEDE INTERESAR: Dará Lozoya nombres de quienes abusaron del poder

“El gran jurado encontró que en lugar de combatir a los cárteles de la droga, existe evidencia que los funcionarios colaboraron con ellos y aceptaron sobornos”, escribió Thompson. A ambos se considera como los miembros del círculo más cercano de García Luna en la PF.

Just In: ProPublica has learned that a federal grand jury this morning indicted two more former leaders of Mexico’s fight against drug cartels. /1

— Ginger Thompson (@gingerthomp1) July 30, 2020