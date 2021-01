Hijo de Colosio se registra como candidato para alcaldía de Monterrey

Compartir esta publicación













El hijo de Colosio, Luis Donaldo Colosio Riojas,legislador local de Movimiento Ciudadano, solicitó licencia a su cargo este lunes para buscar contender por la alcaldía de Monterrey.

Mientras que la licencia se hará efectiva hasta el primero de febrero, Colosio Riojas indicó que aún se encuentra analizando qué partido será el elegido para ser su candidato a la presidencia municipal de la capital del estado.

Hijo de Colosio busca partido

“Quiero ver cuál proyecto político es el mejor para servir a la ciudad. Independientemente de quién sea el vehículo, se debe tener un buen proyecto para la ciudad”, dijo.

“El instituto político por el que finalmente busquemos el proyecto será el que garantice esas condiciones”, añadió.

El hijo del ex candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ha dejado ver que podría contender por Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional o Morena.

Hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta buscará ahora ser alcalde de Monterrey | Publimetro México https://t.co/wmueqAlmAn — Fernando Cáceres (@Fer_CaceresMX) January 12, 2021

“Estoy agradecido con los institutos políticos y hasta la fecha me siguen invitando para que pueda contender por la alcaldía de Monterrey, me he mantenido muy respetuoso y al margen de los procesos internos de todos para no causar olas y ruido innecesario.

“No quisiera llevar conversaciones privadas hasta que no haya un acuerdo de plano público, lo importante no son los partidos, el partido no debe ser jamás un proyecto político para la gente”, indicó.

Colosio Riojas añadió que su compañero en el Congreso local, el legislador priísta Francisco Cienfuegos, se encuentra “operando ataques en su contra”.

“Nos quieren arrebatar a la mala un proceso democrático que le pertenece a la gente, no tengo elementos para poder hacer una denuncia formal, si no estaría dando la rueda de prensa ante la Fiscalía”.

“Las autoridades correspondientes están y estarán investigando los distintos ataques que en su momento hemos denunciado, todo apunta al señor (Francisco) Cienfuegos; sin embargo, yo no quisiera pensar que él esté perdiendo su tiempo en ese tipo de tonterías, mientras existe una gran cantidad de la población que nos apoya”, abundó.