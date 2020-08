Luisito Comunica es acusado de machista por polémica foto

Fiel a su estilo, Luisito Comunica desató polémica este fin de semana al publicar en sus redes sociales una fotografía que causó revuelvo, pues el influencer fue acusado de machista y misógino.

Todo deriva de la promoción que el mexicano le hace a una botella de mezcal que lleva por nombre “tus nalguitas serán mías”, pero eso no fue todo, pues junto a él, quien aparece con una sonrisa, se ve el trasero de una mujer.

Esa actitud derivó severas críticas en redes sociales, donde el nombre de Luisito Comunica se convirtió en tendencia debido a los cientos de comentarios negativos que causó la imagen.

En la foto Luis aparece junto a su novia, y esto desató una ola de críticas donde se le tachó de machista y de impulsar actitudes que denigran a la mujer, pues la utiliza como mercancía.

Incluso hubo quienes aseguraron que este tipo de posteos incitan a la violación y normalizan el acoso sexual contra las mujeres, además tacharon de mala publicidad para su novia Arianny Tenorio esta clase de comentarios.

Luisito comunica me da un ascooooo.

Tener "relaciones sexuales" con alguien que se encuentra en estado de ebriedad es violación (no importa si es tu pareja o no, no puede dar su consentimiento al 100%).

Si esto les da risa, o no le ven lo malo al post, bloquéenme pic.twitter.com/j3n2awoznd

— Karina Flores (@perfectgomxz) August 31, 2020