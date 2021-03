Luisito Comunica lanza su propia marca de tequila sabor a tamarindo

Compartir esta publicación













Luisito Comunica, uno de los youtubers e influencers más populares de habla hispana sigue ampliando sus horizontes con un proyecto nuevo que acaba de lanzar.

El creador de contenido lanzó su propia marca de tequila con sabor a tamarindo y que lleva por nombre Gran Malo, el cual lanzó en sus redes sociales donde tiene millones de seguidores.

Esta no es la primera vez que Luisito Comunica lanza una marca propia, pues anteriormente ya había presentado su carca de ropa llamada Rey Palomo, además de ser socio de un restaurante japonés y tener un sistema de telefonía que lleva por nombre PilloFon.

“Les presento mi nuevo proyecto… @gran.malo ¡Tequila sabor a tamarindo! No saben lo DELICIOSO que está (…) (sólo para adultos OBVIAMENTE). Estoy muy feliz y emocionado de ya poderles compartir esto; Luisillo Tequilero es una realidad. Encuéntrenlo ya en tiendas físicas y en línea”, escribió en Instagram.

El youtuber utilizó todas sus redes sociales para presentar esta bebida y mostrar el diseño de la botella.

“Nueva fórmula mágica para tus fiestas, para tus momentos especiales”, aseguró en sus historias de Instagram.

Además, informó que se trata específicamente de un licor de tequila sabor spicy tamarindo (tamarindo picante), según indica la botella.

También aprovechó para contar la historia sobre cómo llegó a consolidar su nuevo proyecto, a lo que respondió que no se trata de una dramática historia, sino de algo a lo que se acercó por interés y porque le gustó el producto.

Les presento mi nuevo proyecto, amigxs… 🥁 ¡Tequila sabor tamarindo GRAN MALO! No saben lo RICO que está; esto va a ser ENOOORME 🤩 Lo probé una vez y dije “ALV ESTO ESTÁ DELICIOSO, QUIERO INVERTIR” 🤣 Estoy súper emocionado. Ya lo encuentran en tiendas físicas y online. pic.twitter.com/Kmb51AEk1F — Luisillo El Pillo (@LuisitoComunica) March 15, 2021

“Es un proyecto de unas personas que conocí, cracks en la elaboración de bebidas y en su distribución. Ellos me estaban contando de este proyecto que traen (…), me dieron a probar y me gustó tanto que dije ‘¡wow!, este producto va a ser muy, muy famoso, va a ser mundial’, ¡por favor, véndanme una parte de su compañía, déjenme ser socio de esto, porque la fe que le tengo a este producto es impresionante”, contó.

Asimismo, compartió todo el proceso de fabricación de su bebida en un video desde Los Altos, Jalisco, lugar de producción del nuevo tequila donde participa Luisito; desde el campo, hasta el procesado, cómo se combina con tamarindo y el embazado, donde queda listo para su distribución y consumo.