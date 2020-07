Guillermo Ochoa se burla de Luisito Comunica y ‘revienta’ Twitter

Compartir esta publicación













Muchos personaje famosos y no tan famosos han sido alguna vez señalados como ‘parecidos’ a Guillermo Ochoa, uno de los Mejores porteros mexicanos de la época, pero muy pocas veces hemos conocido la opinión de Memo al respecto. Ahora ya sabemos sobre la comparación que hacían algunos con Luisito Comunica.

TE PUEDE INTERESAR: Por coronavirus Luisito Comunica se queda… ¡sin chamba!

Durante la pandemia y en pleno crecimiento de los eSports muchos jugadores profesionales de futbol y otros deportes se han hecho afines a transmitir sus partidas, mientras platican y echan algo de ralajo con sus amigo y los seguidores.

TE PUEDE INTERESAR: Me dijo con la mega francesita la forma en TikTok de decir ‘malas noticias’

Memo Ochoa no puede tener haters, no mamen. Acá se cagó en Luisito Comunica 😂 Te quiero mucho Memito. pic.twitter.com/0FX9N0XUga — Wilo Olea (@elwiloolea) July 29, 2020

“Todo el mundo me decía: ‘Luisito Comunica, Luisito Comunica’ y yo, ‘¿y este güey quién es?’. Les digo: ‘no me chinguen, yo sí le meto al gym, yo sí como bien¿. Ya que vi a Luisito dije: ‘no, cabrones, no el bigotito, Luisito no le echa ni ganas a su pelo, con todo respeto””, dijo Memo Ochoa mientras sus compañeros de juego reían.

TE PUEDE INTERESAR: Chavana vuelve a ‘Es Show’ tras vencer al Covid- 19

Y Luisito Comunica dijo esto hace unos días 🤣 si es cierto, no se parece a Memo Ochoa más que en el pelo jaja pic.twitter.com/utndF9zKPQ — 𝘼𝙣𝙮𝙚𝙡𝙡 (@Lilanyell) July 29, 2020

Por su puesto, esto desató la creatividad de los tuiteros que propagaron el video y la carrilla sobre el youtuber, que hace unos cuantos días se quejaba por la burla que le hacían.