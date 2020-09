Lupillo Rivera no sabe qué hacer con su tatuaje de Belinda

Lupillo estuvo muy enamorado de la cantante, quien ya tiene otra pareja, Christian Nodal; ahora él no sabe qué hacer con el tatuaje de Belinda

A pesar de que Belinda nunca aceptó públicamente haber mantenido un romance con el hermano de Jenni Rivera, el cantante se tatuó una imagen de la artista en un brazo en señal de un pacto de amor con la cantante. El tatuaje de Belinda será su recuerdo eterno.

Tatuaje de Belinda ¿Será para siempre?

Lupillo Rivera estuvo muy enamorado de Belinda, quien ahora ha iniciado un romance público con Christian Nodal.

En su momento la intérprete de “Egoísta” vivió un tremendo escándalo cuando se dio a conocer la relación que ésta mantenía, en secreto, con Lupillo.

Sobre todo porque se expuso que Lupillo se había hecho un tatuaje de Belinda donde lucía el rostro de la cantante en su brazo. Sin embargo, al día de hoy Belinda nunca admitió su romance con el hermano de Jenni Rivera.

Ahora bien, hoy que Belinda, por primera vez, la cantante ha expuesto su noviazgo con Nodal todos se preguntan si Lupillo Rivera borrará el tatuaje que lleva de su ex amor en el brazo.

En el pasado el cantante expuso la única razón que lo llevaría a quitarse el tatuaje: “Ese (el tatuaje) se tiene que quedar ahí porque así empeñé mi palabra y mi palabra vale.

Solamente si un día agarro pareja y me pide que me lo quite entonces ahí sí es otro tipo de respeto“.

