Lupita Jones acepta ser candidata a gobernadora de Baja California

Lupita Jones, la ex Miss Universo se une a sus compañeros de la farándula y se lanza como candidata a gobernadora de Baja California

Compartir esta publicación













Lupita Jones aceptó la candidatura al gobierno de Baja California, por lo que en los próximos días se reunirán los tres dirigentes Marko Cortés, del PAN; Alejandro Moreno, del PRI, y Jesús Zambrano, del PRD, para presentar a la ex Miss Universo como su representante.

Lupita Jones se une a más artistas en meterse en la política

La semana pasada, Jones avisó que aceptaba la candidatura. Se espera que mañana miércoles, la ex Miss Universo dé a conocer su decisión.

La alianza del PRI, PAN y PRD participará en 11 de los 15 estados donde habrá elecciones para renovar gubernatura.

¿Quién es Lupita Jones?

Lupita Jones consiguió convertirse en la primera mexicana en ganar la máxima corona de la belleza en el certamen Miss Universo en 1991. Ella nació en Mexicali, Baja California, en 1967, es actriz, escritora y empresaria.

Lupita Jones consiguió convertirse en la primera mexicana en ganar la máxima corona de la belleza en el certamen Miss Universo, realizado en Las Vegas, Nevada, el 17 de mayo de 1991. El Aladdin Theatre for the Performing Arts fue testigo de que la nacida en Mexicali, Baja California, hizo historia.Learn more

Pero ese camino para alzarse como la cuadragésima reina de belleza no fue sencillo. Ahora que Sofía Aragón alzó la voz para compartir la supuesta falta de apoyo de parte del certamen Mexicana Universal y de Jones, la empresaria recordó que su principal objetivo es que nadie pasara lo que ella antes de irse a un concurso internacional.https://c1bcdea901512c176b97ef159c630afe.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Lo que yo vi en ese momento, en esos tiempos, después de haber vivido de cerca la organización de Miss Universo, es que no se daba un manejo profesional al tema de los concursos aquí en nuestro país, mi intención era profesionalizarlos LUPITA JONES, ex miss universo

La graduada en Administración de Empresas puso en práctica sus conocimientos y tomó la decisión de llevar las riendas del concurso nacional, al que llamó primero Nuestra Belleza porque afrontó durante su preparación para Miss Universo una falta de seguimiento en su formación.

PODRÍA INTERESARTE:

Llegan a México 852 mil dosis de vacunas anticovid de Pfizer

“Mi intención era generar estas oportunidades para que las chavas sí tuvieran un seguimiento muy puntual como reinas de bellezas y representantes de nuestro país”, expresó Jones, quien en su experiencia no tuvo todas las herramientas suficientes para llegar al certamen y, a pesar de eso, se llevó la corona, y por eso quiso hacer un cambio.