Luz Elena Gonzáles se llena de larvas por comer pescado crudo

La actriz Luz Elena Gonzáles, narra en exclusiva para la revista TVNotas, que nunca se había animado a decir públicamente, una macabra experiencia. Su cuerpo se llenó de larvas tras haber comido pescado crudo.

La actriz reveló a TVNotas que no se dio cuenta de su padecimiento hasta que vio uno de estos gusanos caminar por su mejilla.

“Yo seguía trabajando y, uno de los días de grabación, me encontraba en el área de maquillaje cuando de repente vi mi mejilla con inflamación y, aunque las chicas me estaban ayudando a disimularlo, ya no se podía tapar lo que me pasaba. De pronto, vi una larva caminando por el cachete y empecé a hiperventilar, me puse muy mal, fue una asquerosa impresión, y me desmayé”.

“Fueron diversos síntomas, como hinchazón en la piel y dolor de cabeza, me sentía medio extraña; fue como a los tres días de haberlo consumido que empecé con esto”.

En entrevista a TVNotas la actriz relato su macabra experiencia.

“Sí, yo soy alguien que en cuanto presenta cualquier síntoma, va de inmediato al doctor. Esa vez fui a uno que sólo me dijo que quizá algo me había caído mal y me dio medicamento para el dolor de cabeza intenso, pero el dolor seguía, pero busqué una segunda opinión, porque empecé con enrojecimiento en ciertas partes del cuerpo, como brazos y antebrazos, pero de igual forma no dio con un diagnóstico. Es más, hasta mis amigas me dijeron que era hipocondriaca y que a todo le buscaba un mal”.

-Cuéntanos, ¿qué fue lo que te sucedió?

-¿Le llamaste al doctor?

“Sí, y me dijo que era normal, que las veía porque ya se estaban muriendo, que el medicamento funcionaba y que estaban saliendo de su escondite, pero en verdad fue algo terrible”.

-¿Qué más te dijo?

“Que con el paso de los días vería más y que estuviera tranquila, pero yo me sentía muy mal, sentía que los gusanos me estaban tragando viva. Fue una situación que a nadie le deseo”.

“Me hicieron más estudios de sangre y mis niveles ya salieron normales, con eso el doctor me dijo que estaba limpia, pero, aún así, cada seis meses me debo tomar un medicamento para eliminar cualquier tipo de parásitos, ya que no siempre todo lo que comemos está completamente desinfectado. Desde esa experiencia, ya no como pescado crudo, lo evito; de sólo verlo, me dan náuseas”.

