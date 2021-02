ATERRADOR: Lyn May desenterró a su esposo ¡dormía con cuerpo!

Compartir esta publicación













Lyn May reveló que desenterró el cadáver de Antonio Chi-Xuo, su exesposo, porque no podía superar su muerte… incluso se dormía con el cuerpo.

“Lo tenía siempre, siempre en mi cama. (…) Lo desenterré, dormía con él”, confesó en el programa ‘El Minuto Que Cambió Mi Destino’,

La vedette aseguró que tener los restos de su ser amado junto a ella le trajo problemas con su madre, pero el cariño que sentía por el empresario era más grande.

“Mi mamá peleaba todos los días conmigo porque (me decía) ‘no lo vas a dejar descansar’. (…) Nos peleábamos todos los días porque yo no lo soltaba”, destacó.

Lyn May compartió que Chi-Xuo fue con el único hombre con quien se casó por la iglesia y “por todas las leyes”, pues era un gran esposo, muy responsable y caballeroso.

“Era mi pareja, yo viví 25 años con él, no lo quería dejar ir, lo quería”, señaló.

Pese a lo mucho que amaba al empresario restaurantero, quien murió en el 2008 por cáncer de próstata, un día aceptó su pérdida y su mamá la convenció de regresar el cuerpo al panteón.

“Tuve mucha suerte para los hombres, nunca tuve una suegra, dime si no es suerte, nunca me tocó una suegra… y me tocaron unos hombres tan buenos, excepto el padre de mis dos primeras hijas”, expresó la artista.

Recordemos que la actriz se casó a los 16 años con un marino mexicano mucho más grande que ella, con quien engendró dos hijas, y ha dicho que esa relación fue violenta.