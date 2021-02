Madre e hija mueren intoxicadas tratando de mitigar el frio en Houston

Una mujer y su hija de 8 años fallecieron la noche del lunes en la ciudad de Houston, Texas, a causa de una intoxicación por monóxido de carbono después de que un automóvil se dejara en marcha en un garaje para ayudar a generar calor.

Los oficiales y el Departamento de Bomberos de Houston recibieron una llamada para hacer un control en un condominio en la cuadra 8300 de La Roche al suroeste de la ciudad.

Cuando los paramédicos llegaron al lugar encontraron a dos adultos, una niña y un niño afectados por intoxicación por monóxido de carbono. La mujer y una niña de 8 años no sobrevivieron.

TE PUEDE INTERESAR: Texas; capital energética de EEUU se paraliza por apagones

A la mujer la encontraron muerta dentro del vehículo. La niña fue hallada en el condominio que está adosado al garaje que albergaba el auto encendido.

El hombre adulto y el niño, de 7 años, fueron trasladados al hospital por intoxicación por monóxido de carbono.

“Los primeros indicios señalan que un automóvil estaba funcionando en el garaje adjunto para generar calor cuando no había electricidad”, escribió la policía en Twitter. “Los automóviles, parrillas y generadores no deben usarse dentro o cerca de un edificio.”

Mid West officers and HFD were dispatched to 8300 La Roche on a welfare check. Upon making entry they found two adults and two children affected by carbon monoxide poisoning. The adult female and female child did not survive. The adult male and male child were transported. pic.twitter.com/Fya63DSzLQ

— Houston Police (@houstonpolice) February 16, 2021