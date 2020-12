Para comprar comida, madre vende vestuario de su hija, víctima de masacre

La venta de tamales y empanadas que realiza para obtener algunos ingresos no alcanzan, por lo que no ve más opciones para seguir adelante

América quedó a cargo de sus nietos tras el asesinato de su hija en el bar Caballo Blanco; tuvo que vender vestuario para comprar comida para los niños.

“Vestuarios de bailarina en buen estado”, “Ayúdenme compartiendo para sacar algo para mis niños, aunque sea poquito para esta Navidad, gracias”, así promociona América del Carmen Gómez, madre de la bailarina Xóchitl Nayelli Irineo Gómez que fue víctima de la masacre en el bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos, la ropa que usaba su hija para trabajar.

América decidió ofrecer en páginas de Facebook como “Bien baratos, Coatzacoalcos $$$$” la ropa que la joven de 24 años usaba para presentarse en antros y bares del sur de Veracruz, como aquel en el que el 27 de agosto de 2019 fue asesinada junto con otras 31 personas más, incluyendo a dos de los agresores.

Nayelli dejó en orfandad a los pequeños Alexander y Hellen, de quien se hace cargo América desde entonces, quien también tiene un hijo menor y necesita dinero para darle de comer a los tres niños.

Del apoyo de la Comisión de Atención a Víctimas le deben un semestre; las becas y ayuda prometida para pagar renta por parte de autoridades municipales y estatales quedaron en eso, en promesas.

Vender la ropa de su hija, deshacerse de sus cosas, de parte de sus recuerdos, no es fácil, pero no tiene opción, “Ojalá la compren, me duele mucho vender su vestuario, pero es necesario para mis niños” comenta América.

La venta de tamales y empanadas que realiza para obtener algunos ingresos no alcanzan, por lo que no ve más opciones para seguir adelante.

De los avances del caso y las investigaciones poco saben, cada vez les informan menos las autoridades.

