Maestra abusa de menores con necesidades especiales; ya fue arrestada

Una maestra de escuela primaria del Distrito Escolar de Miami-Dade enfrenta cargos por negligencia y abuso infantil a dos niños en su escuela de Miami. Ya ha sido despedida.

La maestra, identificada como Graciela Reyes-Marino, de 60 años, era maestra de necesidades especiales en la escuela primaria Auburndale. Está acusada de agarrar a un estudiante de la muñeca y escoltarlo a un baño. Luego, lo empujó al baño y le cerró la puerta. El informe dice que Marino-Reyes luego dejó al niño confinado y sin supervisión durante tres o cuatro segundos.

En el segundo incidente, Reyes-Marino está acusada de golpear a un estudiante “en la zona superior de la espalda con el puño cerrado”.

El jueves, los detectives entrevistaron a Reyes-Marino sobre los incidentes. Ella dijo que el niño tenía las manos alrededor de la zona del estómago “como si estuviera experimentando dolor”, por lo que lo acompañó a un baño donde lo colocó en un cambiador, dejando la puerta abierta en una silla mientras ella se dirigía a conseguir un pañal.

La maestra negó haber golpeado a ningún niño con el puño cerrado. Los detectives entrevistaron a un testigo que dijo que había visto a un niño levantarse de su escritorio repetidamente. El testigo dijo que cuando el niño se puso de pie por tercera vez, Reyes-Marino “lo sentó a la fuerza en su silla colocando ambas manos sobre sus hombros”.

El niño grito, según el testigo, y pateó a Reyes-Marino y luego se “tiró” al suelo.

