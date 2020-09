Maestra que exhibió a su alumno por tomar sus clases desde un cibercafé ofrece disculpas

Compartir esta publicación













Millones de estudiantes a lo largo y ancho de la República Mexicana reanudaron sus actividades escolares, aunque lo han tenido que hacer a través de la modalidad a distancia, desafortunadamente muchos alumnos no cuentan con las herramientas necesarias para tomar de la mejor manera sus clases por lo que han tenido que recurrir a otras medidas para continuar con sus estudios como acudir a un cibercafé a tomar clases

Es el caso de un estudiante del séptimo semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) quien tuvo que acudir a un cibercafé para unirse a sus clases; sin embargo, esta acción ocasionó que una maestra lo humillara y exhibiera públicamente.

Alumno de cibercafé se sintió humillado

Por medio de redes sociales, el alumno Rafael Morales se encargó de exponer la situación en la que su profesora llamada Elvia Castañón le advertía que por no ubicarse en un “lugar más decente” sus calificaciones se verían afectadas.

“El día de ayer, durante la clase de Derecho Civil IV, la licenciada se percató de mi situación al ver que yo estaba afuera de dicho establecimiento y en ese momento comenzó a realizar comentarios desagradables, ya que dijo que quería verme en un ‘lugar más decente’, que ya no estuviera así porque, al parecer, era el único y que mis compañeros sí estaban desde sus hogares.

Vergüenza me da el que la @FacDerechoUASLP siga teniendo en nómina a maestros como la Notaria Pública ELVIA CASTAÑON RUIZ, misma que ayer discriminó y amenazó a uno de sus alumnos por tomar clases en un ciber café, ya que eso 'se va a reflejar en sus calificaciones'. ¡VERGÜENZA! — Jimmy (@oseagoe) September 8, 2020

Al escuchar esos comentarios, yo expliqué mi situación, a lo que me respondió que ella ya había dicho cómo quería que tomáramos las clases, que yo tenía que estar participando y al pendiente de estar enviando las cosas que fuera pidiendo, y que todo eso se vería reflejado en mi calificación, lo cual se me hizo algo absurdo, ya que, pese a la ‘dificultad que tengo’, yo he estado en tiempo y forma en cada una de sus clases”, comenzó por explicar el estudiante.

Asimismo reiteró que su intención de darlo a conocer es debido a que la acción de la profesora le pareció un acto injusto porque “los maestros no saben cuáles son las posibilidades de cada uno de nosotros y de igual forma cuáles son las dificultades que algunos compañeros presentan porque ya muchos trabajan, otros ya con hijos o alguna otra ocupación de fuerza mayor, y lo que aquí les debería importar a los maestros es que uno cumpla con cada una de las tareas o trabajos que ellos vayan solicitando, que uno esté puntual en sus clases, que hagamos nuestras participaciones cuando se requiera, y no importarles la forma en que uno toma las clases porque no todos tenemos las mismas posibilidades”.

Como era de esperarse la historia del joven del cibercafé se volvió viral en las redes sociales en donde un gran número de estudiantes e internautas acusaron a la docente por discriminar y humillar a Morales.

Incluso el vocero del Frente Universitario Potosino, Óscar Patiño se pronunció al respecto asegurando que:

“No es la primera vez ni el primer caso con esta maestra y así como ella hay muchos… de la notaria Elvia Castañón, me parece reprochable, inaceptable la manera en que se dio esta discriminación hacia nuestro compañero, la realidad de las cosas es que reflejan algunos casos como se han venido dando en la Universidad, no es la primera vez que los profesores hacen este tipo de opiniones o comentarios, estamos unidos para apoyarnos entre nosotros, la comunidad universitaria tenemos que empatar criterios y exigirle a Derechos Universitarios que tome cartas sobre el asunto”.

Tras ello, la profesora Elvia Castañón ofreció una disculpa por el comentario realizado durante una clase virtual y aseguró que su intención no fue la de molestar u ofender a Rafael.

“No fue mi intención molestarlo y ofenderlo por lo tanto le pido una disculpa a este joven. La intención de los maestros es que aprovechen la clase, darla con la mejor responsabilidad posible para que los alumnos puedan aprovecharla”.