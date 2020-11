Maestra rompe en llanto: alumnos no se presentan a clases virutales (VIDEO)

Compartir esta publicación













Frances Sánchez, una maestra de Puerto Rico conmovió en las redes sociales tras explotar, luego de que sus alumnos no se reportaran a las clases en línea.

La docente compartió su testimonio sobre lo que ha significado para ella el hecho de que algunos alumnos ni siquiera se han reportado desde el inicio del ciclo escolar en Puerto Rico en agosto.

Las clases virtuales no han sido fáciles para nadie. No sólo los alumnos han enfrentado problemáticas por haber tenido que adoptar ese método de enseñanza ante la pandemia por coronavirus. También los profesores tienen dificultades por la falta de intereses de algunos jóvenes.

“Acabo de dar la clase y me he topado con la cruda realidad de que tengo jóvenes que no les importa aprender, que no les importa ser nada. Hoy es 10 de noviembre y yo tengo estudiantes que desde agosto nunca se han reportado a la clase. Y ya, yo estoy harta, ya me siento agobiada y ya no sé ni qué más hacer”, dijo la maestra.

En el inicio del video se le puede ver seria y preocupada, sin embargo en un momento de desesperación, en medio de su discurso se suelta en llanto.

La profesora de música aseguró que las clases virtuales reflejan la casi nula importancia que le dan los jóvenes al aprendizaje, pero esta actitud no es nueva, pues ella lo ha notado al menos los últimos cinco años que tiene a cargo la enseñanza.

“A esta generación no les interesa aprender, punto. Nunca había visto el desánimo, el desinterés, la falta de compromiso a tan a altos niveles como ahora”.

Ante esta situación, Frances Sánchez lamentó que no es la única maestra en esta situación, pues otros profesores viven lo mismo, no sólo en Puerto Rico, sino en otros países del mundo.

“El gobierno necesita ponerse a trabajar en esta situación social, los maestros están abrumados, ya no pueden con esta situación y yo temo por convertirme en aquello que tanto deteste como estudiante que era aquel maestro que si lo haces bien y si no también, que no se preocupan porque el estudiante aprenda, que le da lo mismo si lo hacen o no”, dijo.

“Tengo trabajos aquí que desde septiembre no los han hecho. Los trabajos no llegan ni al 50% de estudiantes realizados. Pero el gobierno les da la oportunidad de pasarlos condicionalmente como pasó el semestre pasado y allá que los maestros resuelvan el rezago, las situaciones”, agregó.