Maestra humilla a alumno por conectarse a clase desde la calle

Las redes sociales se volcaron en contra de una “maestra” de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) luego de que evidenciaran la manera en que exhibió a uno de sus alumnos por no contar con los recursos suficientes para contratar internet desde su hogar.

De acuerdo con Rafael Morales, estudiante en la Facultad de Derecho, la catedrática Elvia Castañón se habría molestado debido a que el alumno apareció conectado a su clase desde un ‘ciber’, pues ante la nueva modalidad de clases en línea el alumno acude a este sitio para tener acceso a internet.

La publicación del estudiante exhibe el clasismo por parte de la académica, quien también labora en una notaría pública, pues al percatarse del fondo desde donde trabajaba el joven le exigió presentarse en un lugar “más decente”.

“No es la primera vez ni el primer caso con esta maestra y así como ella hay muchos…de la notaria Elvia Castañón, me parece reprochable, inaceptable la manera en que se dio esta discriminación hacia nuestro compañero, la realidad de las cosas es que reflejan algunos casos como se han venido dando en la Universidad, no es la primera vez que los profesores hacen este tipo de opiniones o comentarios en el cual el universitario no nos podemos ver rebasados, al contrario estamos unidos para apoyarnos entre nosotros, la comunidad universitaria tenemos que empatar criterios y exigirle a Derechos Universitarios que tome cartas sobre el asunto”. Oscar Patiño, vocero del Frente Universitario Potosino.

Se buscará una disculpa de la maestra al alumno

Tras sostener una reunión entre el Frente Universitario Potosino y las autoridades universitarias, se informó que en primera instancia se buscará una disculpa de la notaria pública hacia el estudiante.

“Creo que eso no es verdaderamente correcto, se me hace que habrá que ofrecer una disculpa porque no puedes para mí, para mí, no puedes hacer una manifestación, yo digo de manera personal que es una ofensa”. Marco Aranda, secretario general de la UASLP.

Aunque Rafael expuso a sus compañeros que grabaron el evento, que no buscaba un beneficio al exponerse el caso, la comunidad universitaria ya busca la manera de apoyar, no solo al estudiante originario de la Huasteca Potosina, sino a todos los que en la nueva modalidad de clases virtuales los han alejado de la educación.

El joven también expresó que la docente le pidió ya no acudir a dicho lugar debido a que era el único de sus compañeros que no estaba en su hogar, por lo que su acción se vería reflejada en sus calificaciones.

El alumno en su mensaje dijo sentirse rechazado y discriminado.

