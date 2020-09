Maestra pide que no le envíen tareas para irse de viaje en pleno ciclo escolar

Compartir esta publicación













Una maestra residente del municipio de Tarímbaro, en el estado de Michoacán, se hizo viral debido a que salió de viaje en pleno ciclo escolar y pidió a los padres de familia no enviarle tareas durante una semana.

Una foto del mensaje enviado al grupo de WhatsApp fue compartido en redes sociales y causó inconformidad debido a que la maestra envío actividades para toda una semana con el objetivo de ausentarse, pero además pidió que no le mandaran evidencias de las tareas hasta nuevo aviso, mientras otros profesores trabajan incluso enfermos.

De nombre Isabel, la docente da clases al grupo B de segundo grado, en una escuela primaria de la comunidad de La Palma. Sin embargo, hasta el momento la profesora no ha dado señales de vida y ninguna autoridad de ha pronunciado al respecto.

“Buenas tardes mamás, en esta ocasión me voy a permitir enviarles juntas una semana de tareas. Ya que voy a viajar y no vaya a ser que me quiten el celular jeje, ni modo. Por el mismo motivo, no enviarme fotos/evidencia de sus trabajos hasta nuevo aviso. Por favor. Gracias”, escribió la mestra.

Otro caso que recientemente se hizo viral fue el de una maestra del colegio Inmaculada Concepción, ubicado en Lomas de Zamora, Argentina, que ofreció una explicación con manzanitas acerca de cómo se hacen las multiplicaciones debido a que las madres de familia argumentaron no entender.

Daniela Catelli, como se llama, respondió con un clip en el grupo de WhatsApp utilizando láminas para aclararles los problemas con dibujos y por último soltó un bello: “los niños son una luz, entienden rapidísimo, pero si tú quieres otro videito, pídele a tu marido que ya le mandé muchos”.

