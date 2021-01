Sorprenden a maestro de Brownsville solicitando “nudes” a menores

Compartir esta publicación













Un maestro de la escuela secundaria del condado de Edmonson está tras las rejas después de una investigación encubierta.

William Oneal Lindsey, de 29 años, de Brownsville, fue arrestado el miércoles después de que una investigación encubierta pareció mostrarlo solicitando imágenes sexualmente explícitas de un detective que se hacía pasar por un menor.

Según una denuncia penal presentada el miércoles 14 de enero, Lindsey está acusado de intento de producción de pornografía infantil e intento de incitación en línea.

Lindsey fue empleado en el Centro de Servicios Juveniles de la Escuela Secundaria del Condado de Edmonson a través del programa Jobs for America’s Graduates.

La investigación sobre Lindsey comenzó el 7 de enero cuando el detective del caso asumió la personalidad en línea de una niña de 15 años en el sitio web de chat Omegle.

Según la denuncia, el detective fue contactado en Omegle en esa fecha por un hombre que los detectives identificaron más tarde como Lindsey. Al comienzo de la conversación, se representó a sí mismo como un joven de 15 años de Louisville.

El sospechoso pidió continuar la conversación a través de la aplicación de mensajería KiK, donde, según los informes, el sospechoso comenzó a enviar mensajes de naturaleza sexual.

“(Lindsey) el maestro, preguntó sobre el historial sexual (del detective), solicitó recibir imágenes sexuales y solicitó participar en actos sexuales con el (detective)”, decía la declaración jurada.

El 8 de enero, se emitió una citación a Omegle para los registros y, a través de la solicitud, los detectives se enteraron de que el chat estaba vinculado a una dirección web que figuraba para Lindsey.

Según la declaración jurada, la conversación entre Lindsey y el detective continuó durante unos días más sobre KiK y mensajes de texto en los que Lindsey envió un mensaje al detective el lunes pidiendo imágenes sexuales específicas.

Durante la investigación, Lindsey le dijo al detective durante las charlas que trabajaba para el sistema escolar y vivía en Brownsville, según los registros judiciales.

La detective que presentó la declaración jurada, con la ayuda de una agente de la ley, hizo una llamada al teléfono celular de Lindsey el lunes, durante la cual Lindsey alentó al oficial a participar en actos sexuales mientras hablaba por teléfono, según la declaración jurada.

El miércoles, las fuerzas del orden viajaron a la escuela secundaria del condado de Edmonson para localizar a Lindsey. Fue detenido y llevado a la Oficina del Sheriff del condado de Edmonson para una entrevista.

Durante la entrevista, Lindsey confesó haber pedido imágenes sexualmente explícitas de la persona que él creía que era un menor, según muestran los registros judiciales.

“Lindsey ofreció que no debería haberse involucrado en el comportamiento debido a la edad de la persona con la que estaba hablando y continuó diciendo que se había comunicado con muchas otras chicas en varias plataformas sobre temas sexualmente explícitos y que creía que muchas de ellas eran menores de edad ”, decía la declaración jurada.

Las fuerzas del orden revisaron la información del teléfono celular del maestro y encontraron un hilo de mensajes de Snapchat entre él y otra persona que creía que era un menor que incluía mensajes de naturaleza sexualmente explícita, según los registros judiciales.

Lindsey consintió en registrar su apartamento y los investigadores incautaron varios dispositivos digitales.

“Lindsey declaró que probablemente había imágenes sexualmente explícitas de menores en sus dispositivos”, dice la declaración jurada.

No figura ningún abogado de Lindsey en los registros de la corte federal y no se ha fijado una fecha para la corte.

La pena máxima por intento de incitación es no menos de 10 años y no más de vida; la tentativa de producción conlleva una sentencia de no menos de 15 años y no más de cadena perpetua.

Ambos cargos conllevan una multa de $ 250,000 y no menos de 5 años y no más de la vida de la Liberación Supervisada por cargo.

El maestro ya está en el centro de detención del condado de Grayson.

