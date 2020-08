Maestros le ponen creatividad al regreso a clases

México.- Este regreso a clases en el marco de la pandemia del Covid-19 ha sido todo un reto para los maestros, quienes pese a las dificultades que se pueden presentar para dar sus lecciones, ponen empeño en generar un ambiente para que su alumnos se sientan como en la escuela.

En las redes sociales los profesores en México publicaron fotos de las decoraciones que hicieron a sus casas para dar la bienvenida a sus alumnos al ciclo escolar 2020-2021 que será de manera virtual a través del programa Aprende en Casa II.

La usuaria @shirleyrp publicó en Twitter, como quedó su espacio para el regreso a clases de manera virtual con el siguiente mensaje: “Listo mi rinconcito para las clases en linea a mis peques de primer grado👩🏻🏫💕”

Cabe destacar que para proteger a los alumnos, alumnas, maestros y administrativos de un posible contagio del Covid-19, la Secretaría de Educación Pública (SEP) creó una estrategia para brindar clases a distancia.

La Secretaría de Salud informó que a causa del virus SarsCov2 la cifra de decesos de este lunes 24 de agosto ascienden a 60 mil 800 personas, sin embargo, hay una reducción del 56 por ciento entre la semana 32 y 33 de la ocurrencia de defunciones.

El pasado lunes, regresaron a clases de manera virtual:

4 millones 780 mil 787 de preescolar.

13 millones 972 mil 269 de primaria.

6 millones 473 mil 608 de secundaria.

5 millones 239 mil 675 de bachillerato.

Aquí te presentamos algunas decoraciones que hicieron los maestros a sus casas para que sus alumnos se sintieran en confianza y como en las escuela.

“Mi mamá como maestra me da mucho orgullo , el como se esfuerza para hacer su trabajo , hizo un fondo para tenerlo y ahorita hicimos videollamada por zoom para que ella le entendiera”, dice en Twitter @AnaAmayaIbarra.

