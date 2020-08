Cada vez más maestros en Texas firman su testamento por temor al covid-19

Compartir esta publicación













Ante el miedo de contagios por si vuelven a las aulas, varios maestros aseguraron que están firmando su testamento para tener todo preparado en caso de que lo peor ocurra y caigan enfermos de gravedad por covid-19.

La incertidumbre y temor de los maestros del Norte de Texas por el retorno a clases en medio de la pandemia los está llevando a decisiones difíciles.

Testamentos por miedo

María Elliot, una maestra de primaria de un distrito escolar del Norte de Texas, vio una publicación en Facebook de otra profesora que decía: “Este es mi primer año como maestra y nos están sugiriendo hacer nuestro testamento por si nos morimos con el covid-19 por el contacto con los niños, supongo que siempre es mejor prevenir”.

Elliot, de 42 años, madre soltera de dos hijos y con una condición de riesgo de salud, se quedó inquieta. Aunque tiene un seguro médico, nunca había pensando en un testamento.

💊 Texas reporta 324 fallecimientos en la última jornada. ➡️ Hasta ahora, Texas acumula más de 9,034 fallecimientos por #coronavirus y 506,820 casos en total. Más detalles 👉🏼 https://t.co/OlzoO7l3BL pic.twitter.com/zdphYf1ZYE — Univision Noticias (@UniNoticias) August 12, 2020

Horas después, mientras manejaba en el auto, tuvo una conversación dura con su hija casi adolescente.

“Mi amor”, le dijo, “si a mí me llegase a pasar algo, no tengo testamento, no tengo gran cosa pero al menos sabría dónde se quedan ustedes”.

Entonces su hija le dijo que no hablara así: “Nada te va a pasar”, le respondió.

El mayor miedo de Elliot es dejar a sus hijos desamparados, por eso dijo que aunque no tiene “gran cosa”, es necesario decidir con quién y dónde se quedarán sus hijos y hacer un documento legal.

“Nos están mandando al matadero, nos están mandando a la guerra y sin fusil”, resumió la maestra.

Casos de coronavirus en Texas sobrepasan los 500,000. https://t.co/ZzsJnmuRF2 — Noticias45Houston (@noticiashouston) August 12, 2020

Los contagios de coronavirus están en el peor momento desde el inicio de la pandemia: con más de mil casos diarios por los últimos 12 días, mientras que en todo el estado ha habido más de 10,000 casos en los últimos días.

La Agencia de Educación de Texas (TEA) ordenó el regreso a clases a partir del 17 de agosto, las familias pueden decidir si sus hijos estudiarán en la modalidad presencial o por internet, pero los maestros no pueden decidir si quieren dar clases en persona o en línea.

Pese a los números de contagios alarmantes en varias ciudades, la TEA no ha dado marcha atrás a su plan a cambio de un modelo totalmente virtual.

El superintendente del Distrito Escolar Independiente de Dallas (DISD), Michael Hinojosa, estaba empujando a que el distrito arranque las clases después del 7 de septiembre. El jueves, una orden de la Autoridad de Salud del condado pospuso el inicio de clases presenciales hasta después de Labor Day.DALLAS-FORT WORTH

En cuanto a las medidas de cuidado que tendrían en las escuelas a su retorno, la guía de TEA es poco clara y deja la mayoría de las decisiones a los distritos escolares. Solo señala que los niños de más de 10 años deberán usar cubrebocas si viven en las ciudades con más de 20 casos de covid-19, no obliga a que los estudiantes, profesores y demás personal académico se someta a pruebas regulares para detectar si están enfermos o no.

Ante la incertidumbre y los temores, una maestra del DISD con contrato vigente y que no quiso dar su nombre por temor a represalias, dijo que aunque no tiene hijos buscará un seguro de vida por una cantidad mayor de dinero y un seguro de incapacidad. Ya tiene un testamento. La maestra habló con Al Día antes del anuncio del condado que pospuso el inicio de clases presenciales.

“Hablé con mis papás sin tratar de ser alarmista”, dijo la docente, “trato de no ver muchas noticias porque me da ansiedad”.

Otros docentes consultados expresaron dudas de cómo será el regreso a clases entre mascarillas, caretas y plexiglás, con los niños desayunando en las aulas, sin contacto social, y cómo esto pueda afectarles. Pero no quieren ser mencionados por miedo a represalias de sus distritos escolares.

Uno de sus principales temores son los contagios masivos y lo que esto implica, porque además de el covid-19 con el invierno llegan los contagios de influenza..

Los maestros tendrán que supervisar que los estudiantes cumplan con las reglas de cuidado en las aulas, tendrán que dar las clases y tendrán que cuidarse a ellos mismos, todo al mismo tiempo.

“Los que estamos más en riesgo somos nosotros”, dijo la maestra.

En el caso de Elliot, otro de sus miedos es que no tengan apoyo como maestros. “Que se vea más por los intereses económicos del estado que de uno mismo”, expresó.