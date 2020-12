Paga Pueblo mal trabajo en obras del Municipio en Nuevo Laredo

Compartir esta publicación













La ciudadanía ha tenido que pagar los platos rotos de una mala planeación de obras; la más reciente, el proyecto en construcción de un puente vehicular en la Carretera Aeropuerto y avenida Monterrey.

La falta de señalamientos, de iluminación y vigilancia de las autoridades viales han provocado accidentes vehiculares, además de que afectan no sólo a los automovilistas sino también a los pequeños o grandes negocios que se ubican alrededor de las obras, muchas de ellas que presentan un considerable atraso.

“Abren huecos en las calles sin ningún señalamiento vial, es una irresponsabilidad, afortunadamente mi hermano está bien, pero no puedo imaginar el golpe en la cabeza que pudo darse”, denunció Sandra Botello en las redes sociales, luego de que un integrante de su familia cayera en una de las zanjas que se han hecho como parte de las obras de construcción del puente en la Carretera Aeropuerto.

Esta obra en particular, ha generado molestias entre la comunidad, pues no sólo es considerada por organismos civiles como innecesaria, sino que además ha provocado un descontento entre los vecinos de colonias como Colinas del Sur, Los Fresnos, Concordia, entre otras, ya que el tráfico pesado que regularmente utiliza la carretera, ha sido desviado por arterias que no fueron diseñadas para el flujo pesado como la avenida Monterrey, Emiliano Zapata e incluso la avenida Reforma.

Además de generar congestionamiento vehicular en horas pico, la mala planeación de obras ha provocado que negocios se vean afectados en sus ingresos económicos, con bajas ventas.

Otro ejemplo, son los trabajos que se realizan en la avenida 20 de Noviembre, donde comerciantes aseguran que además de la caída de ventas por la pandemia, las reparaciones que realiza el Ayuntamiento sobre esa vía, han generado que sus ingresos disminuyan más de un 50 por ciento.

Las obras del subcolector Guatemala son otro ejemplo de la mala planeación y de los retrasos de estos trabajos.

