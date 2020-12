Malgasta estado de Tamaulipas en viáticos y papelería

Compartir esta publicación













El gobierno de Tamaulipas abusó de su presupuesto aprobado en gastos discrecionales, como en papelería, donde incrementó hasta más de 300% el gasto programado, reveló el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).

En el Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG 2020), presentado ayer, el IMCO analizó el comportamiento del gasto en los estados y cuestionó la mala planeación que realizan los gobiernos estatales.

En el caso de Tamaulipas, destacó que es uno de los estados que llevan al menos cuatro años presentando variaciones superiores al 15%. Esto es, que gasta más de lo presupuestado, junto a Hidalgo, Morelos y Oaxaca.

“Durante el 2019, los estados subestimaron sus ingresos: gastaron más de lo presupuestado y se endeudaron más de lo planeado. Esto es evidencia de que los presupuestos estatales carecen de una planeación adecuada”, explica el informe.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una variación aceptable en el ejercicio presupuestal se ubica en el rango de +/- 15%. Tamaulipas se excedió con 21%.

REBASAN GASTO

Los estados de Guerrero, Coahuila, Durango, Oaxaca, Tamaulipas y Sonora ejercieron más del 30% del presupuesto aprobado para el pago de traslados y viáticos. Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Michoacán, Morelos y el Estado de México redujeron su gasto en al menos 45% en esta partida.

También fue uno de los estados que injustificadamente incrementó hasta en 345% su presupuesto para oficinas.

El gasto adicional en artículos de oficina por los estados fue de 693 millones de pesos a lo inicialmente presupuestado y cinco estados variaron más del 100%: Morelos (1781%), Tamaulipas (345%), Sinaloa (241%), Sonora (110%) y Nayarit (110%).

“Los recortes o aumentos durante la ejecución del gasto y no en el presupuesto, carecen de un proceso de planeación y presupuestación. Esto puede ocasionar variaciones con poca eficiencia y perjudicar directamente a los ciudadanos. Cada peso que se destina a conceptos no prioritarios es un peso que no se gasta en temas como salud, educación o seguridad”, detalla el reporte.

