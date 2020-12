Desmiente Mall del Norte cierre de sus instalaciones

Compartir esta publicación













Mediante un comunicado en su página oficial, el Mall del Norte hizo frente a los rumores de su cierre aclarando su situación legal.

Aclaran que Mall del Norte seguirá abierto

Al entrar a su sitio web se puede leer el siguiente texto:

“Contrario de los rumores que circulan en las redes sociales, Mall del Norte no cerrará. El propietario de Mall del Norte, CBL Properties, se declaró en bancarrota el 1 de noviembre de 2020, para completar una reestructuración integral de su balance y posicionar a la compañía para el éxito futuro. Las propiedades de CBL no se verán afectadas por este proceso. Las propiedades de CBL no están cerrando ni están a la venta y los clientes pueden esperar que el negocio siga igual”.

El comunicado oficial es el siguiente:

De nuestro CEO: CBL Properties juega un papel vital en las comunidades en las que estamos ubicados.

Nuestras propiedades son un centro de comercio que sirve como una gran base de empleo, un valioso socio comunitario y genera impuestos importantes que apoyan los programas en nuestras comunidades.

Le escribo para comunicar los pasos importantes que estamos tomando para posicionar a CBL para el éxito futuro. El 18 de agosto, CBL celebró un acuerdo de apoyo a la reestructuración (“RSA”) con un grupo que representa a la mayoría de nuestros bonistas que nos permitirá fortalecer significativamente nuestro balance y organización.

Para implementar esta reestructuración integral, el 1 de noviembre, CBL & Associates Properties, Inc., CBL & Associates Limited Partnership y ciertas entidades relacionadas iniciaron la protección voluntaria del Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. Para el Distrito Sur de Texas.

Confiamos en que este camino nos permitirá salir fortalecidos. Estamos comprometidos con nuestra misión de servir a nuestra comunidad lo mejor que podamos en los próximos años.

Algunos puntos clave sobre esta noticia: • Es el negocio habitual en las propiedades de CBL. Todas las propiedades de CBL han reabierto de acuerdo con las últimas pautas de las órdenes gubernamentales estatales y locales y seguirán funcionando con normalidad. Los visitantes de nuestras propiedades no notarán ningún cambio en nuestras operaciones.

• CBL Properties se fortalecerá a través de este proceso. CBL seguirá poseyendo y operando una cartera de centros comerciales dominantes en el mercado con la visión de transformar nuestras propiedades de centros comerciales cerrados tradicionales a centros urbanos suburbanos. Este proceso nos permitirá fortalecer nuestro balance y brindar aún más flexibilidad para ejecutar nuestras estrategias.

• CBL seguirá trabajando con nuestros valiosos proveedores de servicios, socios comerciales y minoristas. CBL tiene una posición de efectivo significativa, que junto con su flujo de efectivo neto, proporciona suficiente liquidez para operar nuestro negocio.

Continuaremos cumpliendo con nuestras obligaciones financieras en curso. Esperamos que los recursos de esta página aborden cualquier otra pregunta o inquietud que pueda tener.

Durante más de 40 años, hemos brindado a los clientes lo mejor en comercio minorista, gastronomía y entretenimiento. Esperamos poder servirle durante otros 40 años. Gracias por su continuo apoyo a CBL. Sinceramente Stephen D. Lebovitz, director ejecutivo Propiedades CBL

De manera simultánea, las redes Sociales del centro comercial se encuentran activas promocionando las ventas de la temporada navideña.

