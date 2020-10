Encuentran muertos más de 5 mil gatos, perros y otras mascotas

Más de 5 mil mascotas muertas fueron encontradas en cajas de encomienda, en un depósito de logística en la ciudad de Luohe, en la provincia de Henan, en la región central de China, según el diario Global Times.

La organización china de defensa de los animales Wutuobang (Utopía) tomó este caso tras enterarse de que más de 6 mil cajas de envíos express estaban abandonadas en un almacén de depósitos. En dichas cajas se encontraban pequeñas crías de perros, gatos, conejos, entre otras especies.

Los animales se encontraban dentro de jaulas de plástico o metal en las que serían enviados a nuevos dueños. Autoridades reportan que las jaulas fueron cubiertas con cajas de cartón con pocos orificios y murieron asfixiados.

“Las cajas abarrotaban la estación, provocando una fuerte olor, y se comprobó que muchos animales dentro habían muerto de asfixia, hambre o sed”, relató un voluntario de Wutuobang identificado como Dan.

El propio Dan explicó que la mayoría de estos animales habría muerto el 22 de septiembre, cuando 20 miembros de su organización acudieron al lugar de los hechos.

“Rescatamos a unos 50 gatos y perros, así como a 200 conejos, pero eso es menos del cinco por ciento de todos los animales que había allí”, detalló.

Aparentemente estos animales vendrían de una granja en la provincia de Anhui, en la región este de China, y habrían sido enviados a Henan por órdenes de compradores en todo el país.

Zhang Bo, abogado, explicó que la Ley Postal de China prohibe el envío de animales vivos a través de paquetes ordinarios.

“No obstante, como las reglas se introdujeron hace décadas, en 1990, sin las correspondientes medidas de penalización, no es fácil para los departamentos administrativos castigar directamente a los infractores”, reconoció el especialista.

