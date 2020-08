¡Maluma cierra su Instagram por culpa de Neymar! Esta es la razón…

Maluma cerró su Instagram en plena promoción de su sencillo “Hawái” y ha conmocionando a sus seguidores, quienes se preguntan por qué el colombiano eliminó su cuenta.

Todo indica que la razón involucra al futbolista Neymar, quien se habría burlado de Maluma por su reciente canción, la cual habría dedicado a su ex novia, Natalia Barulich, quien es la actual pareja del jugador del París Saint-Germain.

TE PUEDE INTERESAR: Maluma sube FOTO SEXY en Instagram y así reaccionó su exnovia Natalia

El tema “Hawái” habla sobre una relación que termina, por lo que los fans del guapo intérprete de urbano le atribuyen esta canción a su exnovia Natalia Barulich, actual pareja de Neymar.

Maluma habría cerrado su cuenta luego de que el futbolista brasileño apareciera en un video cantando junto a sis compañeros de equipo parte de la canción.

Los fans del intérprete consideran que suspendió su cuenta para evitar la ola de comentarios que podría generar el clip de Neymar.

Naturalmente, el cantante se volvió tendencia en las redes y los memes no se hicieron esperar.

Cuando me entero que maluma le dedico hawai a su ex y que ahora su ex está con neymar y que neymar salio cantando esta canción en una historia y por eso maluma cerro Instagram pic.twitter.com/aEhiKUHs9T

— Camilo P🇨🇴 (@ismael_camilo) August 19, 2020