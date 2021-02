Mañana, nuevo toque de queda en Laredo, Texas

Desde maãna a las 6:00 de la tarde, el gobierno de Laredo implementará de nuevo un toque de queda y prohibición para realizar reuniones en los patios de las residencias, para evitar la propagación del virus del Covid-19.

El jefe de Policía, Claudio Treviño, indicó que oficiales de la corporación mantendrán estricta vigilancia en la ciudad del viernes 12 al lunes 15, para detectar a quienes violen la orden municipal de emergencia contra el Covid.

La prohibición es con motivo de la celebración del Día del Amor y la Amistad, un festejo que puede reunir a las personas en las casas.

TE PUEDE INTERESAR: Camiones de carga desquician avenidas de Laredo, TX

“Lo hicimos el pasado fin de semana con el Super Bowl y dimos 26 citatorios para multas ante la Corte Municipal”, indicó.

La prohibición de reuniones en los patios aplica en el horario de 6:00 de la tarde a 5:00 de la mañana y a quienes se les detecte en violación de la orden, se les extenderá un citatorio ante la Corte Municipal, donde enfrentarán una multa de mil dólares.

En el fin de semana del Súper Tazón, la Policía respondió a 107 llamados de la ciudadanía para denunciar violaciones a la orden municipal de emergencia.

Los oficiales de la ley dieron 26 citatorios por violaciones, la mayoría relacionados con no respetar el toque de queda nocturno de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana.

También se detectaron cuatro negocios donde se cometieron violaciones, y en cuatro casos se infraccionó a personas que realizaban reuniones sociales en los patios de sus viviendas en el horario prohibido.

Treviño indicó que las personas pueden denunciar las reuniones sociales prohibidas, mediante la aplicación del Departamento de Policía que puede utilizarse tanto en los teléfonos iPhone como en los Androides.

🚨 Laredo Police Department UPDATE: Here is the COVID-19 business and parks compliance inspections from January 27 through February 2, 2021. To report any potential or observed violations of the health order, call the Laredo Police Department non-emergency number at 956-795-2800. pic.twitter.com/Nl608SOZCY

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 11, 2021