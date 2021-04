“Peleen mejor conmigo”: Pacquiao condena ataques contra asiáticos

En medio de un aumento de ataques y crímenes de odio contra la comunidad asiática en Estados Unidos, la leyenda del boxeo Manny Pacquiao, condenó los hechos y lanzó un reto a los agresores.

El campeón mundial en distintas categorías hizo un llamado para que se detengan estos ataques, en especial en contra de las personas mayores.

A través de su cuenta de Instagram, el peleador y senador filipino pidió el fin de la violencia contra los asiáticos y llamó a los agresores a que dejen de atacar a quienes no pueden defenderse.

“Peleen conmigo en su lugar”, fueron las palabras que lanzó Pacquiao en su publicación que recibió muchas muestras de apoyo no sólo de sus seguidores, sino de otras celebridades.

“Tenemos el mismo color en nuestra sangre. Dejen de discriminar. ¡¡AMOR Y PAZ PARA TODOS!!”, escribió la leyenda del boxeo.

En las últimas semanas se han incrementado ataques en contra de la comunidad asiática en Estados Unidos, en video publicado este lunes recoge el momento en que un hombre le da una brutal paliza a un asiático y lo asfixia dentro de un vagón del metro de Nueva York con destino a Manhattan.

