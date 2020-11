Mantiene Covid ola de contagios en ambos Laredos

Aunque no se reportaron defunciones, los contagios no han parado

Hasta ayer, las autoridades de salud en Laredo ya han hecho 80 mil 645 pruebas del virus con saldo de 15 mil 809 casos positivos, un total de 41 más en relación al jueves y con 14 mil 952 personas recuperadas.

El reporte señaló que no hubo defunciones y por lo tanto la cifra sigue en 361 desde que comenzó la pandemia en Laredo a mediados de marzo.

En cuanto a las hospitalizaciones, las autoridades de Salud reportaron que el viernes había 54 pacientes internados, 23 de ellos en las unidades de cuidados intensivos y había un 11 por ciento de hospitalizaciones en camas Covid.

NUEVO LAREDO

En el último reporte, la Secretaría de Salud de Tamaulipas reportó 13 nuevos contagios en la localidad y ningún fallecimiento.

En Nuevo Laredo la semana cierra con 22 pacientes hospitalizados por Covid-19, en su gran mayoría personas adultas y de la tercera edad, por lo que personal de Salud exhorta a la comunidad a quedarse en casa, evitar salir a reuniones, fiestas, no saludar de mano, beso y abrazo, pero sobre todo no relajar las medidas preventivas, ya que una segunda ola de contagios de coronavirus sería muy difícil de contener.

De esta cifra, 12 pertenecen al Seguro Social y 10 a la Unidad de Covid-19 que está bajo la dirección del Hospital General “Solidaridad”, donde ha habido un ligero incremento luego de un par de semanas de mantenerse con baja hospitalización.

Si bien es cierto la curva de contagios se mantiene, siguen dándose casos pues el virus no se ha controlado y aunque las muertes ya no suceden como en semanas pasadas, continúan. En los primeros días de noviembre han muerto varias personas, pero no han sido reflejadas por la Secretaría de Salud estatal, ya que sólo se han reportado los decesos de meses pasados.