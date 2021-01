Mantienen lucha en el 2020 contra construcción del muro

RGISC y la Coalición No Muro Fronterizo hicieron saber a la comunidad estadounidense, la de México y al mundo, que se está en contra de esa pared fronteriza

“No financien el muro, inviertan en nuestro futuro” (No Fund The Wall, Fund Our Future), el Centro de Estudios Internacionales del Río Grande (RGISC por sus siglas en inglés) este pasado año 2020 hizo historia entre México y Estados Unidos con el gran mural plasmado en la calle frente a las cortes federales y el gigantesco cartel al respecto.

RGISC y la Coalición No Muro Fronterizo hicieron saber a la comunidad estadounidense, la de México y al mundo, que se está en contra de esa pared fronteriza.

Tricia Cortez, directora Ejecutiva del RGISC, hizo un recuento de las decididas y entusiastas acciones que encabezó esta organización ecologista, entre ellas el oponerse a tal muro, cerca, pared o tapia paralela al afluente.

“Acciones intensas programadas para llamar la atención de númerosos medios de comunicación, en canales televisivos, redes sociales, con grandes entrevistas de cobertura nacional, regional, estatal y local, el RGISC informó al público internacional que más de 1 mil millones de dólares en cuatro contratos trabajan para destruir 71 millas de la orilla del río Grande entre Laredo y San Ygnacio, Texas”, dijo Cortez.

Y sin ser propietarios de una sola pulgada de tierra, piensan construir una franja que llaman fuerza de la zona de seguridad, de un grosor de 200 pies.

Acompañada de caminos paralelos al muro, torres con intensas luces y la cerca de 30 pies de alto.

La coalición ha intensificado su lucha férrea de oposición a tal obra, desde el frente legal ha interpuesto una demanda nacional en las cortes federales, con la declaración de emergencia nacional, está en curso este alegato, además de que se contrató a dos organizaciones para hacer contacto con los cientos de propietarios de tierras a la orilla del río Grande, en los condados de Webb y Zapata, para ponerles en conocimiento y ofrecerles ayuda legal para pelear por sus derechos y proteger sus tierras.

“Desde el triunfo de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos en noviembre, hemos enfocado nuestras intenciones en conseguir cancelar esos contratos de construcción de muro físico y volverlo una gran inversión hacia medidas más efectivas de vigilancia virtual, con soluciones de seguridad menos destructivas a lo largo de toda la orilla del río Grande”, concluyó Tricia Cortez.