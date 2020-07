Filtran VIDEO de Manuel Neuer entonando canción fascista; ¿qué dice la letra?

Este lunes fue filtrado un video donde aparece el portero del Bayern Munich y la selección de Alemania, Manuel Neuer, entonando una canción fascista durante sus vacaciones en Croacia.

El diario alemán Bild fue el encargado de difundir las imágenes donde aparece Neuer, quien es capitán del conjunto bávaro de la Bundesliga, así como de la escuadra teutona, cantando la pieza “Lijepa li si”, de la banda etno croata Thompson, fundada por Marko Perković, que significa en español “Eres tan bella”.

Además del portero de la selección alemana, también se encuentra con él el entrenador de porteros del Bayern Munich, Toni Tapalovic.

Los comentarios realizados contra el guardameta teutón se deben principalmente a que Thomson es una agrupación que ha mostrado su apoyo a los ideales de Adolfo Hitler, el nazismo y que sus letras son sumamente nacionalistas, como en el caso de Lijepa li si.

Como dato curioso, Lijepa li si es el himno oficial que usan los ultras (barra bravas) croatas, tema que fue aprobado por la federación de futbol de ese país pero duramente criticado por organizaciones contra el racismo.

Manuel Neuer singing "Lijepa Li Si" is a unique thing to see.

Maybe he's preparing for the Eternal Derby? 🤨 pic.twitter.com/rXbEnNMARQ

— 🇭🇷Croatian Football🇭🇷 (@CroatiaFooty) July 12, 2020