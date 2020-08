Marco ya es huracán y va con rumbo a las costas de Estados Unidos

La tormenta Marco se convirtió en huracán al mediodía del domingo, mientras seguía avanzando hacia la costa estadounidense del Golfo de México, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

“Se esperan marejadas ciclónicas y vientos con fuerza de huracán peligrosos para la vida en parte de la costa estadounidense del Golfo”, dijo el último boletín del NHC.

Marco estaba localizado a 482,8 kilómetros al sur-sureste de la desembocadura del río Mississippi y a unos 740 kilómetros del sureste de Lafayette, Luisiana, según el boletín.

Los vientos máximos sostenidos de la tormenta aumentaron a 120 kilómetros por hora, con rachas más fuertes, agregó.

#Marco has become a hurricane, according to data from the Air Force @403rdWing Hurricane Hunters. Maximum winds are 75 mph (120 km/h) with higher gusts. https://t.co/MPtF0KuhE3 pic.twitter.com/o7GbutfMHU

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 23, 2020