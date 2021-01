Maribel Guardia celebra que está libre de covid posando con mini bikini

Compartir esta publicación













Maribel Guardia olvida los malos momentos que pasó hace unos días al enterarse que padecía COVID-19, y para demostrar que está más saludable que nunca compartió una atrevida fotografía en la que modeló un mini bikini.

Maribel Guardia feliz por estar sana

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la estrella de televisión publicó una instantánea con la que celebró la vida y la salud que actualmente goza, pero también aprovechó para despedirse de Acapulco, Guerrero, en donde celebró la llegada del 2021 junto a su familia.

“Con esta me despido de la playa, y le doy gracias a Dios de estar viva, cuando me dijeron que tenía COVID pensé lo peor, y es que en verdad en ese momento no sabes que va a pasar con tu vida“, fue parte del mensaje con el que acompañó la postal que ya registra más de 300 mil likes y en la que se le ve presumiendo sus curvas de infarto.

Además de pedir a sus seguidores seguirse cuidando durante la pandemia, compartió que en los próximos días viajará a su país natal Costa Rica, en donde se reencontrará con su mamá.

“Yo al fin voy a ir a Costa Rica a ver a mi mamá, y aunque ya estoy negativa, no pienso besarla ni abrazarla hasta que ella esté vacunada, por favor guarden sana distancia, y que Dios nos guarde en la palma de su mano a todos. Los quiero mucho“, finalizó la cantante.

Y es que a sus 61 años goza de una belleza única, así lo comprobaron sus 6.2 millones de seguidores días antes, ante quienes compartió un par de imágenes en las que también lució su impactante anatomía que cualquier veinteañera envidiaría.

