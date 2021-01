Marilyn Manson si es humano y así lucía de joven: FOTOS

Compartir esta publicación













Es indiscutible que Marilyn Manson es inigualable. Pocos frontman han cambiado tanto de imagen desde su formación en 1994 hasta la actualidad, en donde le hemos podido ver muy recientemente en redes sociales. En esta nota podrás ver las las mejores fotos del artista desde 1983 hasta estos últimos años.

Brian Hugh Warner (el nombre real del artista) nació en Canton (Ohio, EE. UU.) En 1969. Muchos años después, él y su familia se mudaron a Fort Lauderdale (Florida, EE. UU.), Donde fundó Marilyn Manson y The Spooky Kids

Como muchos de ustedes sabrán, el origen del nombre de la banda es la combinación del ícono pop y el símbolo de género Marilyn Monroe y el famoso asesino en serie Charles Manson.

En venta la casa donde Alfonso Cuarón filmó “Roma”

Poco tiempo después, los Spooky Kids dejaron de formar parte del grupo y se quedó únicamente Marilyn Manson, siendo el propio Brian Hugh Warner la cara más visible de la banda, al igual que ocurrió con Alice Cooper.

Su disco debut, titulado “Portrait of an American Family” se publicó en el año 1994, pero no fue hasta el 1996 cuando el grupo comenzó a ser conocido a nivel mundial con su single “The Beautiful People“, perteneciente a su disco “Antichrist Superstar“.

Actualmente, Manson se encuentra presentando su nuevo disco de estudio “Heaven Upside Down” por todo el mundo.

Brian Warner, 1983

Brian Warner, 1986

Marilyn Manson & the Spooky Kids, 1991. Foto: Empire Musicwerks

‘Hangin’ With MTV,’ 1992. Foto: MTV

1994. Foto: Interscope

Marilyn Manson, 1995. Foto: Interscope

Marilyn Manson, 1996. Foto: Interscope

Marilyn Manson & Rose McGowan, 1998. Foto: David Klein, Getty

Marilyn Manson, 2001. Foto: Getty

Marilyn Manson, 2010. Foto: Frazer Harrison, Getty

2018

Marilyn Manson en México

Brian Hugh Warner nació en Canton, Ohio, el 5 de enero de 1969, hijo único de Barbara Warner Wyer (fallecida el 13 de mayo de 2014) y Hugh Angus Warner (fallecido el 7 de julio de 2017). Es de ascendencia inglesa, alemana e irlandesa.

También ha afirmado que la familia de su madre, que proviene de los Montes Apalaches en Virginia Occidental, tiene la herencia sioux. De niño, Warner asistió a la iglesia episcopal de su madre, aunque su padre era católico. Asistió a la Heritage Christian School de primero a décimo grado.

En esa escuela, sus instructores intentaron mostrar a los niños qué música no debían escuchar, allí Warner se enamoró de lo que “no se suponía que se debiera hacer”.

Más tarde, Warner se trasladó a GlenOak High School y se graduó de allí en 1987. Después de mudarse con sus padres, se convirtió en estudiante en Broward Community College en Fort Lauderdale, Florida, en 1990.

Estaba trabajando para obtener un título en periodismo y adquirió experiencia en el escribiendo artículos para una revista de música, Parth 25th. En su papel de entrevistador de música, pronto conoció a varios de los músicos con quienes más adelante se comparó a su propia banda, incluido Groovie Mann de My Life with the Thrill Kill Kult y Trent Reznor de Nine Inch Nails.