Marilyn Manson estrena nuevo disco ‘We Are Chaos’

Marilyn Manson ha anunciado su nuevo álbum ‘We Are Chaos’ compartiendo el primer sencillo que le da el nombre, acompañado de un nuevo videoclip.

A través de una publicación en Twitter, Manson confirmó que su nuevo álbum, el que será su onceavo material discográfico, será estrenado el 11 de septiembre a través de la compañía Loma Vista.

En un comunicado, Manson comentó, “Esto fue grabado por completo sin que nadie lo escuchara hasta una vez finalizado. Definitivamente hay un lado A y un B, en el sentido tradicional. Pero justo como un LP, es un círculo plano y al final corresponde a la gente poner las piezas del rompecabezas en su lugar”.

Manson describió al disco como un “álbum conceptual”, revelando, “Hay tantas habitaciones, closets, escondites y desagües. Pero en tu alma o museo de memorias, lo peor son siempre los espejos. Los fantasmas habitaron mis manos cuando escribí la mayoría de las letras”.

WE ARE CHAOS

‘We Are Chaos’ Tracklist:

1. Red Black And Blue

2. We Are Chaos

3. Don’t Chase The Dead

4. Paint You With My Love

5. Half-Way & One Step Forward

6. Infinite Darkness

7. Perfume

8. Keep My Head Together

9. Solve Coagula

10. Broken Needle