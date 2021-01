Mario Delgado pide a gobernadores sacar las manos del proceso electoral

Compartir esta publicación













En Tamaulipas el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, calificó de perversa la alianza de los partidos PAN, PRI, PRD, previo al proceso electoral, pero también les reconoció que por fin se quiten la máscara para mostrar el rostro de la corrupción.

En rueda de prensa otorgada en Playa Miramar de Ciudad Madero, el dirigente aseguró que junto a los militantes y simpatizantes, así como de los aliados, buscarán ganar el Congreso Nacional, así como gubernaturas, diputaciones y alcaldías.

“Ya no les da pena, ni vergüenza decirle al pueblo de de México que representan lo mismo, se han quitado las caretas, las mascaras y muestras el mismo rostro de la corrupción. Una alianza que no tiene ninguna propuesta, solo que no siga el proyecto de la transformación, pero el pueblo de México quiere que siga esa transformación y esa va ser nuestra tarea”, recalcó.

Anunció que se trabajará en la defensa del voto, pues hizo hincapié en que se van a jugar gubernaturas, por lo que también hizo el llamado a los gobernadores a sacar las manos del proceso electoral, pues dijo que quiere que el pueblo decida.

“Serán elecciones complicadas, se tiene el compromiso de hacer de la política algo ético, el Gobierno de la República no se va meter en las elecciones como pasaba antes que metían recursos, manipulaban programas sociales y comprobaba votos. Estamos viviendo una transformación y no se ganó el poder para hacer lo mismo”, enfatizó.

El dirigente del partido en el poder, también dio a a conocer que recibieron 12 mil 500 aspirantes a las 300 diputaciones de mayoría y pluris, mismas que se van a resolver a través de encuestas.

Antes de finalizar el evento, ante la presencia de diputados y senadores, como Olga Sosa, Erasmo González, así como Américo Virrareal y Guadalupe Covarrubias, Mario Delgado presentó a Ernesto Palacios Cordero, como delegado del partido en Tamaulipas.

