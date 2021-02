Disminuye población de mariposa Monarca en santuarios de México

Como cada año, millones de mariposas Monarca llegaron a México para su periodo de hibernación, sin embargo este año se redujo el número de mariposas en territorio nacional.

De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en ingles); este años se redujo un 26% la presencia de mariposas Monarca en los bosques mexicanos.

El informe presentado por la WWF detalla que en diciembre del 2019, la mariposa ocupó 2.83 hectáreas de bosque; mientras en el mismo periodo del 2020 se ocuparon solamente 2.1 hectáreas.

La organización comentó que el cambio climático tuvo un impacto considerable en el patrón de migración de las mariposas Monarca; aunado al cambio de uso de suelo y la reducción de algodoncillos en sus lugares de reproducción en Estados Unidos.

