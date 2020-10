Mark Bryan, el ingeniero en robótica que viste falda y tacones diariamente

Mark Bryan es un hombre, padre y esposo heterosexual que se volvió viral en Instagram luego de que compartió las fotos de sus outfits luciendo falda y zapatillas, con los que combina sus camisas sacos y corbatas. El objetivo de este influencer es erradicar los estereotipos en la moda para que tengan la libertad de vestir piezas que son consideradas “para las mujeres”.

Sin importar que las faldas y zapatillas suelen venderse para el público femenino, el estadounidense Mark Bryan asegura en sus instantáneas que ama incorporar estas piezas en sus outfits de diario porque lo hacen sentir empoderado, con esto invita a todos a considerar las faldas y tacones como los pantalones; una prenda sin género.

Según la publicación inglesa Mirror, Mark Bryan vive en Alemania, es un ingeniero en robótica que está felizmente casado con una mujer, es padre, ama los autos y además se dedica a ser coach de un equipo de futbol local. Con ello, demuestra con mucho orgullo que el vestir prendas como faldas o zapatos de tacón alto no son asunto exclusivo de las mujeres.

En la cuenta oficial de Instagram de Mark Bryan (@markbryan911), él comenta que elige sus outfits según sea la ocasión, además procura combinar a la perfección las prendas “masculinas” con la versatilidad de las faldas y zapatos altos, incluso también utiliza botas y botines cuando es necesario.

Este personaje podría considerarse como un ejemplo de que no es necesario ser hombre o mujer para utilizar ciertas piezas y verse espectacular, de acuerdo con Mirror UK, Mark Bryan les aseguró que los pantalones, los cuales tienen el estereotipo de ser para hombre, ofrecen pocas opciones de estilo, es por ello que las faldas son su prenda favorita, debido a que las puedes encontrar en distintos tamaños, cortes, colores y texturas.

Mark Bryan you’re fucking ICONIC I love this thank you!!! pic.twitter.com/Y4yjW7pwAp

— 춘희 YANITRON (@aojamanda) October 20, 2020