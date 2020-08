Marque 10 dígitos a fijos o móviles

Compartir esta publicación













Que no se le pase. A partir de mañana para llamar a cualquier teléfono fijo o móvil hay que marcar únicamente 10 dígitos.

Si todavía no actualiza su directorio telefónico, aún está a tiempo.

En Nuevo Laredo, ¿cómo hay que marcar a partir del 3 de agosto?

Si desea llamar a otra ciudad, por ejemplo Monterrey, deberá marcar la clave larga distancia (81) y enseguida el número telefónico.

Para llamadas locales y de larga distancia desde teléfonos fijos a celulares, ya no se digitarán 044 y 045, mientras que en los números 01 800 se eliminó el prefijo 01. El número de emergencias nacional 911 no sufrirá cambios en su marcación.

Para realizar llamadas a otros países, los usuarios deberán marcar la clave de larga distancia internacional 011 más el código del país (en este caso el de México), que es el 52, y el número nacional a 10 dígitos sin importar si es fijo o móvil.

En los números 01 800, se eliminará el prefijo 01, únicamente se deberá marcar 800 más el número telefónico.

Seguramente, cuando realiza una llamada y antes de que se enlace escucha una grabación que indica: “A partir del 3 de agosto, las llamadas a números fijos y móviles nacionales deberán hacerse marcando sólo 10 dígitos. Para tu facilidad te recomendamos actualizar tus contactos”.

Esto sucede porque para marcar a un número fijo de una ciudad a otra seguimos utilizando la clave de larga distancia nacional 01, la clave de la ciudad (dos o tres dígitos) y el número local.

Ahora con el cambio de marcación se eliminará el prefijo 01 y se marcarán sólo los 10 dígitos compuestos por la clave de la ciudad y el número local.

De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la modernidad tuvo un papel importante en este proceso, ya que en México hay más de 122 millones de líneas de celular, mientra que se tienen registradas más de 22 millones de líneas fijas. La tecnología, así como las compañías, abonaron a lograr el objetivo principal de “simplificación del servicio” en beneficio de los usuarios.

Recordó IFT que en México desde hace un año cambió la marcación y se mantuvo un periodo de convivencia que está por terminar, por lo que invitó a la ciudadanía a actualizar los contactos de su agenda para que todos cumplan con los requerimientos.

“Si no cumples los requisitos en la nueva marcación telefónica, no podremos comunicarnos porque los sistemas no reconocerán la marcación y la llamada no se podrá concretar”, insistió IFT.

Si no conoce la lada de su localidad, puede consultar el siguiente enlace oficial para estar completamente seguro https://telmex.com/web/asistencia/ negocios-consulta-las-claves-lada