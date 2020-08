VIDEO: Así detuvieron y trasladaron a “el Marro” al penal del Altiplano

José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima fue detenido y trasladado al penal del Altiplano por fuerzas federales.

Usuarios de redes sociales difundieron videos de la detención de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima, en la comunidad de Apaseo El Alto, Guanajuato.

En el sonido ambiente, puede escucharse el ruido de un helicóptero, presuntamente perteneciente a las fuerzas federales que realizaron el operativo.

En el operativo también habría sido liberada una empresaria secuestrada, por lo cual el líder de Cártel de Santa Rosa de Lima habría sido detenido en flagrancia.

En redes sociales también fue difundido un video en donde se cuestiona al presunto líder criminal tras su detención.

En el mismo, Yépez Ortiz reconoce ser ‘El Marro’, líder de la organización criminal que opera en varios estados del bajío y centro del país.

Footage of El Marro being detained by elements of the Mexican military. He is briefly interrogated then put on a helicopter waiting for him pic.twitter.com/e0UWdHM3EA

— El Sobrino Jr 🔞 (@ElSobrinoJr) August 2, 2020